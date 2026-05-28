Quy định mới về giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Đây là quy định tại Nghị định 185 về việc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố vừa được Chính phủ ban hành.

Việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố sau sáp nhập đều phải được lấy ý kiến người dân trước khi thực hiện. ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo nghị định, trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có được quy định như sau:

Trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố

UBND cấp xã xây dựng tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể.

Sau đó UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tờ trình về việc giải thể thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố, gồm: tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định; dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã về việc giải thể thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét ban hành nghị quyết về giải thể thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp đổi tên thôn, tổ dân phố

UBND cấp xã lập phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên thôn, tổ dân phố; tên của thôn, tổ dân phố sau khi đổi tên.

Sau đó, UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ đổi tên thôn, tổ dân phố, gồm: tờ trình và phương án đổi tên thôn, tổ dân phố; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân; dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã về việc đổi tên thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ trình của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về đổi tên thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có

UBND cấp xã lập phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc ghép cụm dân cư; phạm vi cụm dân cư được ghép; số hộ gia đình; thôn, tổ dân phố tiếp nhận.

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cụm dân cư được ghép và thôn, tổ dân phố tiếp nhận bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố, gồm: tờ trình của UBND cấp xã về việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân.

Trên cơ sở hồ sơ trình của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có.

Đối với đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, UBND đặc khu thực hiện trình tự xây dựng hồ sơ, lấy ý kiến nhân dân đối với việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, UBND đặc khu xem xét, ban hành quyết định về việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố hoặc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có trên địa bàn.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, cả nước đã giảm từ 136.824 đơn vị năm 2015 xuống còn 89.574 năm 2025 (giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53%). Theo kế hoạch, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ hoàn thành trước 30.6.2026