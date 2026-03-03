Giải thưởng Sách quốc gia lần 8: Có cuốn 'gây sốc' về mức độ đồ sộ

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều 3.3, Ban tổ chức (BTC) Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 cho biết, giải năm nay thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trên cả nước với tổng cộng 397 tên sách và bộ sách, tổng 512 cuốn, tăng 25 đầu sách và 57 cuốn sách so với mùa giải trước.

Số lượng tác phẩm dự giải tiếp tục gia tăng không chỉ phản ánh sức lan tỏa của giải thưởng mà còn cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng tích cực từ các đơn vị xuất bản trong bối cảnh ngành xuất bản đối mặt với nhiều thách thức.

Cơ cấu giải thưởng thay đổi

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 có sự thay đổi về cơ cấu giải thưởng: từ 5 mảng sách xuống còn 4 mảng trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực có tính tương đồng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thu hẹp số lượng đề cử, thậm chí còn tăng hơn. Mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Đáng chú ý, giải thưởng năm nay có thêm hạng mục dành cho sách dịch, một điểm mới quan trọng nhằm góp phần nâng cao vị thế và vai trò của dòng sách này trong cơ cấu giải.

Lãnh đạo ngành xuất bản cho biết giải thưởng lần này cũng chứng kiến sự tăng đột biến của mảng sách quốc nội so với sự áp đảo trước đây của sách dịch. Đồng thời ghi nhận một biến chuyển tích cực: chưa bao giờ các đầu sách kinh tế - chính trị lại được bạn đọc quan tâm đến thế.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ tại cuộc họp báo Ảnh: BTC

"Tinh thần đổi mới, hoàn thiện tiêu chí của BTC không chỉ nhằm nâng cao chất lượng xét chọn, tạo điều kiện để những xuất bản phẩm có giá trị văn hoá, tư tưởng được tôn vinh xứng đáng, khiến cho ảnh hưởng tích cực của sách trong đời sống học thuật và xã hội được nhân lên mà còn đảm bảo tính thận trọng, đồng thuận xã hội, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm thực tế của xã hội đối với tác phẩm", ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định.

Đề cao tính lan tỏa của tác phẩm

Tiêu chí chấm giải của Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 cũng được hoàn thiện hơn, trong đó đặc biệt đề cao sức lan tỏa của tác phẩm. Đại diện BTC cho biết mảng sách văn học lần này có những tác phẩm đáp ứng rất tốt tiêu chí này. Có cuốn được dựng thành phim và trở thành hiện tượng phòng vé cũng như giành được nhiều giải thưởng vinh danh uy tín.

Cùng hiệu ứng từ phim "Mưa đỏ" và A80, cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai cũng trở thành một hiện tượng xuất bản trong năm 2025 với lượng in tái bản tăng vọt Ảnh: NXB

Bên cạnh đề cử từ các nhà xuất bản, giải thưởng lần này tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" tiếp tục được duy trì với cách thức kết hợp giữa chấm điểm chuyên môn và bình chọn công khai, bảo đảm sự cân bằng giữa đánh giá học thuật và sự ghi nhận của công chúng, với hơn 150 cuốn sách được đề cử từ độc giả.

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, quy trình chấm Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hội đồng giải thưởng quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các nhà quản lý giàu kinh nghiệm, bảo đảm việc thẩm định, đánh giá khách quan, công tâm qua nhiều vòng xét chọn chặt chẽ. Định hướng chung của mùa giải năm nay là ưu tiên những bộ sách có giá trị bền vững, đóng góp thiết thực cho đời sống tinh thần và tri thức của cộng đồng, đặc biệt là các chủ đề đang được xã hội quan tâm.

Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào hồi 20 giờ ngày 8.3 tại Trường quay S1 Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, sẽ vinh danh 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 giải A; 17 giải B; 23 giải C; 5 giải khuyến khích; 5 giải "Sách được bạn đọc yêu thích" (có 2 cuốn sách đạt giải đúp).