Sách được giải thưởng Sách quốc gia phải có tính lan tỏa

Phát biểu tại họp báo về giải thưởng Sách quốc gia 2023 chiều 26.12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT), cho biết các tác phẩm được giải là những cuốn sách, bộ sách giàu tính sáng tạo, nhân văn, những công trình nghiên cứu có giá trị. Các tác phẩm được giải năm nay được chọn từ 312 tên sách/bộ sách, cụ thể là từ 435 cuốn sách. Số lượng sách mùa giải này nhiều hơn 14 tên sách và bộ sách, 49 cuốn sách so với mùa giải trước. Tuy nhiên, số lượng nhà xuất bản tham dự giải ít hơn 7 so với mùa trước.



Ông Nguyên cũng cho biết tiêu chí xét giải năm nay có sự điều chỉnh lớn. Theo đó, tác phẩm được giải không chỉ cần giá trị nội dung, tính thực tiễn mà còn có tính lan tỏa. Sự lan tỏa của sách được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: số bản sách phát hành, thông tin báo chí về cuốn sách, đánh giá của những người trong giới và khả năng truyền thông của sách sau khi đoạt giải.

Giải thưởng Sách quốc gia 2023 sẽ vinh danh 41 cuốn sách/bộ sách với 2 giải A, 10 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng năm nay không thay đổi: 100 triệu đồng cho giải A, 50 triệu đồng cho giải B, 30 triệu đồng cho giải C, 10 triệu đồng cho giải khuyến khích.

Trong lễ trao giải ngày 29.12, Bộ TT-TT cũng sẽ trao thưởng bằng khen cho các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, doanh nghiệp sách đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền quảng bá, xuất bản sách tinh gọn, phát hành sách có số lượng lớn góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.

Tại lễ trao giải, Hội Xuất bản VN phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày, triển lãm những cuốn sách, công trình nghiên cứu đặc biệt có giá trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều tác phẩm lý luận chính trị quan trọng khác và toàn bộ sách đạt giải qua các kỳ.