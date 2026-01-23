Giải thưởng VinFuture 2026: Đề cử sau 17.4 sẽ được chuyển sang năm 2027

Hôm nay 23.1, Quỹ VinFuture chính thức công bố khởi động Giải thưởng VinFuture 2026. Trên thực tế, ngay sau lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 (5.12.2025), hội đồng giải thưởng đã bắt đầu nhận đề cử cho mùa giải 2026 và tiếp tục đến 14 giờ ngày 17.4 (giờ Hà Nội). Các đề cử gửi sau ngày 17.4 sẽ được tự động chuyển sang mùa giải 2027.



Tỉ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân là những người sáng lập Quỹ VinFuture ẢNH: THANH LÂM

Các đề cử cho mùa giải 2026 sẽ được xét chọn nghiêm ngặt bởi Hội đồng sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture. Các hội đồng này quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, bao gồm chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như Nobel, Turing, Millennium Technology… Công tác chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9, lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ được tổ chức đầu tháng 12.

Nhằm cung cấp thông tin và tăng cường kết nối với cộng đồng đối tác đề cử trên toàn cầu, Quỹ VinFuture sẽ tổ chức 2 hội thảo trực tuyến trong quý 1 với sự tham gia chia sẻ từ đại diện hội đồng giải thưởng, hội đồng sơ khảo và các chủ nhân Giải thưởng VinFuture những mùa trước. Buổi hội thảo đầu tiên dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 26.1 (giờ Hà Nội).

Trong năm 2026, VinFuture cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình tri ân đối tác đề cử nhằm ghi nhận đóng góp quan trọng của các nhà khoa học trong việc nhận diện và đề cử những công trình, giải pháp khoa học, công nghệ có tác động tích cực đến nhân loại cho Giải thưởng VinFuture 2026.

Giải thưởng VinFuture là giải thưởng khoa học, công nghệ quốc tế thường niên do Quỹ VinFuture thiết lập từ năm 2020 (Quỹ VinFuture được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và phu nhân).

Đây là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất thế giới, nhằm tôn vinh các nghiên cứu khoa học đột phá mang lại thay đổi tích cực cho con người. Giải thưởng có tổng trị giá 4,5 triệu USD, trong đó giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD.

Giải thưởng VinFuture chú trọng vào tác động thực tiễn và tính ứng dụng, hướng tới việc tôn vinh những công trình khoa học, công nghệ mang lại tác động sâu rộng và bền vững.