Đời sống

Gia đình tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện trong lễ trao giải VinFuture 2025

Quý Hiên
Quý Hiên
05/12/2025 22:16 GMT+7

Trong lễ trao giải thưởng VinFuture 2025, bà Phạm Thu Hương, phu nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã xuất hiện cùng chồng. 2 con trai của cặp đôi cũng có mặt trong buổi lễ.

Tối nay, 5.12, tại Nhà hát Hồ Gươm, bà Phạm Thu Hương, phu nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã xuất hiện bên cạnh chồng trong lễ trao giải thưởng VinFuture 2025. Hai con trai của họ cũng cùng đến dự.

Gia đình tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện trong lễ trao giải VinFuture 2025- Ảnh 1.

Bà Phạm Thu Hương bên cạnh người chồng tỉ phú trong lễ trao giải thưởng VinFuture 2025

ẢNH: THANH LÂM

Bà Phạm Thu Hương ngồi ngay hàng ghế đầu, cạnh chồng mình. Bà mặc trang phục áo dài dân tộc cách điệu màu vàng sáng, gương mặt tươi tắn. Màu vàng sáng cũng là màu chiếc cà vạt mà chồng bà, tỉ phú Phạm Nhật Vượng sử dụng trong sự kiện khoa học tầm cỡ toàn cầu này.

Gia đình tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện trong lễ trao giải VinFuture 2025- Ảnh 2.

Phu nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, trong trang phục áo dài cách điệu màu vàng sáng

ẢNH: THANH LÂM

Giải thưởng VinFuture là hoạt động cốt lõi của Quỹ VinFuture - một tổ chức phi lợi nhuận, được đồng sáng lập bởi tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng phu nhân là bà Phạm Thu Hương, được trao giải lần đầu tiên vào năm 2021. 

Giải thưởng VinFuture hàng năm được trao cho các nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người.

Gia đình tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện trong lễ trao giải VinFuture 2025- Ảnh 3.

Hai con trai của tỉ phú Phạm Nhật Vượng bước sau cha tiến vào Nhà hát Hồ Gươm. Cả 2 đeo cà vạt màu vàng, tiệp màu áo phu nhân Phạm Thu Hương

ẢNH: THANH LÂM

Tại lễ trao giải thưởng VinFuture 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, hành trình 5 năm qua của giải thưởng cho thấy đây không chỉ vinh danh các công trình khoa học xuất sắc mà còn tạo ra những cuộc đối thoại, diễn đàn quý báu giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách; từ đó, những tư tưởng mới, cách tiếp cận mới, mô hình hợp tác mới được khơi mở và lan tỏa rộng rãi.

Gia đình tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện trong lễ trao giải VinFuture 2025- Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng tỉ phú Phạm Nhật Vượng

ẢNH: THANH LÂM

Sau 5 mùa giải, đã có hơn 6.000 đề cử gửi về từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục. 48 nhà khoa học kiệt xuất đã được tôn vinh, những người dẫn dắt xu hướng lĩnh vực khoa học quan trọng nhất như: trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y học chính xác, an ninh lương thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: "Tôi ghi nhận, đánh giá cao và chân thành cảm ơn về những nỗ lực bền bỉ, thực hiện cam kết và trách nhiệm cao của những người đã sáng lập quỹ. Ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân đã dành tâm huyết và nguồn lực lớn để thúc đẩy giải thưởng khoa học, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của khoa học và mang đến cho thế giới hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu trí tuệ, giàu lòng nhân ái và ý chí, khát vọng phát triển".

