Giải Tiền Phong Golf Championship đặc biệt nhất lịch sử tìm được nhà vô địch

Lộ diện nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship

Sau ngày tranh tài hấp dẫn, vượt qua hơn 200 đối thủ, Đinh Quang Nghị khép lại vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2) để trở thành nhà tân vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026.



Quang Nghị khởi đầu vòng đấu với bogey ở hố 2, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp bằng hai birdie liên tiếp tại hố 3 và 4. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục mắc bogey ở hố 6 và 9, khép lại chín hố đầu với 37 gậy.

Ở chín hố sau, Quang Nghị ghi birdie tại hố 16, xen giữa hai bogey ở hố 14 và 17. Cú đánh giữ par ở hố 18 giúp anh hoàn tất vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2), qua đó đoạt ngôi vô địch.

Đinh Quang Nghị đoạt ngôi vô địch ẢNH: BTC

Chiếc cúp của Quang Nghị nối dài bảng vàng nhà vô địch đã được viết nên qua nhiều thế hệ golfer. Từ Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long đến Nguyễn Anh Minh, người từng đăng quang hai năm liên tiếp 2021 và 2022, rồi Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Trọng Hoàng, giải đấu ghi dấu bước trưởng thành của nhiều gương mặt golf Việt Nam.

Ở bảng Tài năng trẻ, golfer Nguyễn Khánh Linh, VĐV đội tuyển quốc gia, đã được xướng tên ở ngôi nhất bảng.

Tại gala trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cho biết, năm 2017, khi giải lần đầu được tổ chức, ban tổ chức mong muốn xây dựng một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

"Nhìn lại một thập kỷ qua, chúng tôi tự hào khi Tiền Phong Golf Championship không chỉ khẳng định vị trí trong đời sống làng golf Việt Nam, mà còn vượt lên khuôn khổ một giải đấu thể thao, trở thành nơi kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ...

Các golfer góp mặt ở mùa giải thứ 10 của sân chơi hấp dẫn ẢNH: BTC

Trong nhiều năm qua, nguồn kinh phí từ Tiền Phong Golf Championship góp phần tạo nguồn lực để Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao học bổng, tiền thưởng khuyến khích và hỗ trợ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hàng chục tỉ đồng đã được dành cho những gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh - quốc phòng, văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội và thiện nguyện.

"Điều chúng tôi trân quý không kém thành tích trên sân đấu là những nguồn lực được đóng góp cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; là sự sẻ chia với các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những người trẻ tận tâm cống hiến cho cộng đồng, những học sinh, sinh viên vượt khó", Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh.