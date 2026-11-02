Bước tiến đột phá của giải vô địch golf quốc gia 2026

Khởi tranh giải vô địch golf quốc gia 2026

Ngày 2.11, tại Hà Nội, UBND TP.HCM, Cục TDTT Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã phối hợp tổ chức họp báo công bố giải vô địch golf quốc gia 2026.

Ra đời từ năm 2005, trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, giải vô địch golf quốc gia đã khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam, trở thành nơi hội tụ những VĐV xuất sắc, chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ golfer và ghi dấu những bước tiến quan trọng của môn thể thao này.

Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, giải vô địch golf quốc gia bước sang giai đoạn phát triển mới khi được đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam, tạo nên một đấu trường đỉnh cao dành riêng cho các VĐV trong nước.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về sự đóng góp của hệ thống giải golf vô địch quốc gia cho nền golf Việt Nam, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng khẳng định sân chơi không chỉ tạo nên thách thức chuyên môn để nâng tầm VĐV, góp phần phát hiện gương mặt mới, mà còn thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương ẢNH: BTC

Năm 2026, giải vô địch golf quốc gia tiếp tục hành trình phát triển với một dấu mốc đặc biệt: được tổ chức trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Sự thay đổi ấy tạo thêm ý nghĩa cho cuộc đua vô địch. Mỗi golfer không chỉ đại diện cho tài năng và bản lĩnh cá nhân, mà còn mang theo màu cờ sắc áo, niềm tự hào và mục tiêu thành tích của đoàn mình.

"Việc đưa golf vào Đại hội Thể thao toàn quốc là tín hiệu đáng mừng, thể hiện vị thế của golf trong hệ thống thể thao thành tích cao. Đồng thời, giải đấu cũng giúp tìm kiếm VĐV từ cơ sở địa phương, điều này đặc biệt ý nghĩa trong phát triển golf. Đồng thời, việc đấu gậy và đấu đối kháng sẽ giúp VĐV được thử thách bản lĩnh, tâm lý toàn diện, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn của giải", ông Nguyễn Thái Dương, Phó tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam chia sẻ.

Việc golf góp mặt tại đại hội đưa môn thể thao này vào hệ thống tranh tài thành tích cao quốc gia, không chỉ là cơ hội để các nhà vô địch khẳng định đẳng cấp, golfer trẻ thể hiện khát vọng, mà còn là đấu trường nơi các đoàn tỉnh, thành phố và ngành kiểm chứng chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và năng lực cạnh tranh của các đơn vị tham gia.

Cuộc đua cá nhân và đối kháng đồng đội

Giải vô địch golf quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 28.11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM) với bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

So với những mùa giải trước, việc bổ sung các nội dung đồng đội là một trong những thay đổi quan trọng nhất về chuyên môn, tạo nên sự khác biệt cả về phương thức thi đấu lẫn chiến thuật cạnh tranh giữa các đoàn thể thao.

Chức vô địch giải đấu ẢNH: BTC

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, VĐV thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Mỗi vòng 18 hố, với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau ba vòng đấu sẽ giành chức vô địch.

Đáng chú ý, kết quả cá nhân không chỉ quyết định thứ hạng và huy chương mà còn là cơ sở lựa chọn, xếp hạt giống cho 8 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng loại trực tiếp.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn. Kết quả của các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Sàng lọc cho SEA Games 34

Đại hội năm 2026 diễn ra trong giai đoạn thể thao Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao ở các đấu trường lớn, trước mắt là SEA Games 34 (diễn ra năm 2027) tại Malaysia.

Trong bối cảnh ấy, kết quả thi đấu không chỉ phản ánh phong độ và bản lĩnh của VĐV, mà còn là dịp đánh giá lực lượng, nhận diện những gương mặt nổi bật đại diện cho thể thao nước nhà. Mỗi tấm huy chương khép lại một cuộc tranh tài, nhưng cũng đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.

Dàn hoa hậu, á hậu tiếp sức cho giải golf vô địch quốc gia 2026 ẢNH: BTC

Bên cạnh cuộc đua danh hiệu và huy chương, giải vô địch golf quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đấu trường quan trọng dành cho các golfer trẻ Việt Nam. Các mùa giải vô địch golf quốc gia từ năm 2022 đến nay cũng chứng kiến dấu ấn rõ nét của lớp VĐV trẻ.

Nguyễn Anh Minh đăng quang nội dung nam năm 2022, Nguyễn Nhất Long giành chức vô địch năm 2023, Nguyễn Đức Sơn bước lên bục cao nhất năm 2024 còn Nguyễn Tuấn Anh được xướng tên năm 2025. Ở nội dung nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh vô địch năm 2022, trong khi Lê Chúc An đăng quang ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025.

Những kết quả ấy cho thấy các golfer trẻ có khả năng cao cạnh tranh danh hiệu ở cấp độ quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của hệ thống giải đấu trong việc phát hiện, thử thách và phát triển tài năng.