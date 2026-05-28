Logan Kim và Anna Le đăng quang giải golf trẻ thuộc hệ thống AJGA hàng đầu của Mỹ

Ở bảng nữ, Anna Le tiếp tục duy trì phong độ ổn định để giành chức vô địch chung cuộc. Với lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát tốt qua từng vòng đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng, Anna Le đã để lại dấu ấn nổi bật tại mùa giải năm nay.

Kết quả chung cuộc của bảng nam và nữ Ảnh: BTC

Logan Kim (phải) và Anna Le

Trong khi đó, bảng bam chứng kiến cuộc cạnh tranh kịch tính đến những hố đấu cuối cùng. Logan Kim đến từ Hàn Quốc và Trần Thế Bảo của Việt Nam cùng kết thúc giải với tổng điểm -2, buộc ngôi vô địch phải được phân định bằng loạt play-off.

Sau màn so tài căng thẳng, Logan Kim là người giành chiến thắng chung cuộc. Dù để lỡ cơ hội lên ngôi, Trần Thế Bảo vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tiến rất gần đến chức vô địch, qua đó cho thấy sự tiến bộ và năng lực cạnh tranh đáng chú ý của các golfer trẻ Việt Nam.

Lễ trao giải cũng là dịp tôn vinh nỗ lực của các vận động viên sau hành trình thi đấu bền bỉ. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng golf trên nhiều nền tảng. Với sự phối hợp phát sóng của MyTV, hình ảnh giải đấu được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp phụ huynh, khán giả và người hâm mộ có thể theo dõi hành trình thi đấu của các vận động viên trẻ một cách thuận tiện.

Không chỉ là cuộc đua danh hiệu, AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 còn mở rộng góc nhìn về tiềm năng kết hợp giữa thể thao, du lịch và văn hóa bản địa. Thông qua việc đưa một giải golf trẻ quốc tế đến Việt Nam, sự kiện tạo cơ hội để các vận động viên quốc tế thi đấu, giao lưu và trải nghiệm môi trường golf trong nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, con người và bản sắc Việt Nam đến cộng đồng golf khu vực và quốc tế.

Khép lại mùa giải, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi quan trọng dành cho thế hệ golfer trẻ, nơi các tài năng được thử thách, trưởng thành và từng bước xây dựng nền tảng để hướng đến đấu trường quốc tế.

