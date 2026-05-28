Logan Kim và Anna Le đăng quang giải golf trẻ thuộc hệ thống AJGA hàng đầu của Mỹ

Quỳnh Chi
28/05/2026 19:29 GMT+7

Giải đấu AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 chính thức khép lại tại Royal Long An Golf & Country Club sau những ngày tranh tài sôi nổi, ghi nhận nhiều màn thể hiện ấn tượng của các VĐV trẻ trong nước và quốc tế. 

Ở bảng nữ, Anna Le tiếp tục duy trì phong độ ổn định để giành chức vô địch chung cuộc. Với lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát tốt qua từng vòng đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng, Anna Le đã để lại dấu ấn nổi bật tại mùa giải năm nay. 

Logan Kim và Anna Le đăng quang giải golf trẻ thuộc hệ thống AJGA hàng đầu của Mỹ - Ảnh 1.

Kết quả chung cuộc của bảng nam và nữ

Ảnh: BTC

Logan Kim và Anna Le đăng quang giải golf trẻ thuộc hệ thống AJGA hàng đầu của Mỹ - Ảnh 2.

Logan Kim (phải) và Anna Le

Trong khi đó, bảng bam chứng kiến cuộc cạnh tranh kịch tính đến những hố đấu cuối cùng. Logan Kim đến từ Hàn Quốc và Trần Thế Bảo của Việt Nam cùng kết thúc giải với tổng điểm -2, buộc ngôi vô địch phải được phân định bằng loạt play-off. 

Sau màn so tài căng thẳng, Logan Kim là người giành chiến thắng chung cuộc. Dù để lỡ cơ hội lên ngôi, Trần Thế Bảo vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tiến rất gần đến chức vô địch, qua đó cho thấy sự tiến bộ và năng lực cạnh tranh đáng chú ý của các golfer trẻ Việt Nam. 

Lễ trao giải cũng là dịp tôn vinh nỗ lực của các vận động viên sau hành trình thi đấu bền bỉ. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng golf trên nhiều nền tảng. Với sự phối hợp phát sóng của MyTV, hình ảnh giải đấu được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp phụ huynh, khán giả và người hâm mộ có thể theo dõi hành trình thi đấu của các vận động viên trẻ một cách thuận tiện. 

Không chỉ là cuộc đua danh hiệu, AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 còn mở rộng góc nhìn về tiềm năng kết hợp giữa thể thao, du lịch và văn hóa bản địa. Thông qua việc đưa một giải golf trẻ quốc tế đến Việt Nam, sự kiện tạo cơ hội để các vận động viên quốc tế thi đấu, giao lưu và trải nghiệm môi trường golf trong nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, con người và bản sắc Việt Nam đến cộng đồng golf khu vực và quốc tế. 

Khép lại mùa giải, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi quan trọng dành cho thế hệ golfer trẻ, nơi các tài năng được thử thách, trưởng thành và từng bước xây dựng nền tảng để hướng đến đấu trường quốc tế.

Giải pickleball châu Á mở rộng trở lại TP.HCM với tiền thưởng rất hấp dẫn

Từng được tổ chức lần đầu vào năm 2024, nay giải pickleball châu Á mở rộng (Asia Open Pickleball Championships) quay trở lại TP.HCM, tạo sức hút lớn với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
