Giải pickleball châu Á mở rộng trở lại TP.HCM với tiền thưởng rất hấp dẫn

Hấp dẫn giải pickleball châu Á mở rộng 2026

Hôm nay tại TP.HCM, BTC giải pickleball châu Á mở rộng công bố thông tin mùa giải 2026. Theo đó đây là giải đấu nằm trong hệ thống của Liên đoàn Pickleball châu Á (Asia Federation of Pickleball – AFP). Thành tích thi đấu của các tay vợt tại giải được tích lũy và tính điểm trên hệ thống xếp hạng của World Pickleball Federation (WPF). Giải sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12.7 trên cụm sân Swin Pickleball (555 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TP.HCM).

Ông Trương Quang Vũ - Giám đốc phát triển tài năng trẻ Liên đoàn Pickleball châu Á chia sẻ tại lễ công bố giải pickleball châu Á mở rộng 2026 hôm nay ẢNH: LAN HƯƠNG

Năm 2024, giải đấu này từng được tổ chức tại TP.HCM thu hút hơn 400 VĐV từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, là giải pickleball quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Lần trở lại này, giải pickleball châu Á mở rộng dự kiến thu hút hầu hết các ngôi sao trong làng pickleball Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang (nam), Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh (nữ)... cùng các VĐV hàng đầu châu lục.

Hướng tới mô hình giải đấu hiện đại, kết hợp giữa chuyên nghiệp và phong trào, giải pickleball châu Á mở rộng 2026 - Cúp Fitgon sẽ thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ ở các cấp độ trung cấp, cao cấp với các độ tuổi 19+, 35+ 45+ và cấp độ chuyên nghiệp (open). Theo công bố từ BTC, giải có tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 55.000 USD (khoảng 1,5 tỉ đồng), trong đó, nhà vô địch ở các nội dung đơn sẽ nhận được 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng), nhà vô địch các nội dung đôi sẽ nhận giá trị giải thưởng lên đến 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng).

Tay vợt Trương Vinh Hiển xác nhận tham dự giải pickleball châu Á mở rộng 2026, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ đến từ châu lục ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Trương Quang Vũ - Giám đốc phát triển tài năng trẻ Liên đoàn Pickleball châu Á cho biết so với 2 năm trước, trình độ chuyên môn của các tay vợt Việt Nam đã cải thiện rõ rệt, có thể tranh chấp ngôi vị cao nhất với các đối thủ quốc tế. Đây là dịp để tay vợt trong nước giao lưu, cọ xát và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Giải pickleball châu Á mở rộng 2026 do ATV phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM tổ chức. Toàn bộ các trận đấu sẽ được VTVcab sản xuất và phát sóng rộng rãi trên đa nền tảng nhằm phục vụ người hâm mộ.