    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Giải golf HTV Swing Cup 2026 lần đầu cho phép golfer chuyên nghiệp tranh tài

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Giải golf HTV Swing Cup lần III năm 2026 với nhiều điểm mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho VĐV lẫn người hâm mộ.

    Golfer chuyên nghiệp lần đầu tranh tài ở giải golf HTV Swing Cup

    Hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) công bố mùa thứ 3 của giải golf HTV Swing Cup.  Đáng chú ý, BTC định hướng nâng tầm HTV Golf Series trở thành một tour đấu nhiều chặng, với chặng cuối mùa trên sân Tân Sơn Nhất vẫn giữ tên gọi đã trở nên quen thuộc với cộng đồng golf 3 năm qua - HTV Swing Cup.

    Diện mạo mới của giải golf HTV SWING CUP 2026 - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Hải Triều - Trưởng BTC chia sẻ tại lễ công bố giải golf HTV Swing Cup 2026

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Ở mùa giải thứ ba, BTC nhận đăng ký 18 suất tham dự với hơn 250 golfer là các single handicap, doanh nhân và cộng đồng đam mê golf đến từ các CLB khắp cả nước. Giải tiếp tục thi đấu đồng đội đối kháng với 2 thể thức: Fourball và Single Match - thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội.

    Diện mạo mới của giải golf HTV SWING CUP 2026 - Ảnh 2.

    Khách mời giao lưu ở lễ công bố giải golf HTV Swing Cup 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Ông Nguyễn Hải Triều - Trưởng BTC cho biết: "Năm nay, HTV Swing Cup 2026 trở lại với nhiều điểm mới đáng chú ý. Đầu tiên là việc mở rộng đối tượng thi đấu, tạo nên một diện mạo mới cho giải đấu năm nay. Bên cạnh các golfer nghiệp dư tranh tài ở bảng B và bảng C, giải đấu mở thêm bảng A dành cho các golfer chuyên nghiệp. Đây cũng là bước phát triển nhằm đưa HTV Swing Cup trở thành sân chơi ngày càng đa dạng, có tính cạnh tranh cao và mang đậm tinh thần thể thao đồng đội. Thứ hai là giải đấu lần đầu tiên được Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) bảo trợ chuyên môn. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với HTV Swing Cup, thể hiện nỗ lực của BTC trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến các tiêu chuẩn tổ chức ngày càng bài bản và chuyên nghiệp".

    Giải golf HTV Swing Cup 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (25, 26.12) tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

    Tin liên quan

    Sức hút đặc biệt của giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

    Sức hút đặc biệt của giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

    Giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên 2026 diễn ra vào ngày 5, 6.9 tại FLC Golf Links Sầm Sơn (Thanh Hóa) tạo sức hút đặc biệt với các golfer.

    Đổi tên giải golf HTV Swing Cup thành HTV Golf Series: Diện mạo mới, trải nghiệm mới

    Giải vô địch các CLB Golf tranh cúp Tân Sơn Nhất lần 2 có tiền thưởng 'khủng'

    Khám phá thêm chủ đề

    Giải golf HTV Swing Cup golfer chuyên nghiệp Hiệp hội Golf Việt Nam HTV Swing Cup

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận