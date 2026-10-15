Giải golf HTV Swing Cup 2026 lần đầu cho phép golfer chuyên nghiệp tranh tài

Golfer chuyên nghiệp lần đầu tranh tài ở giải golf HTV Swing Cup

Hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) công bố mùa thứ 3 của giải golf HTV Swing Cup. Đáng chú ý, BTC định hướng nâng tầm HTV Golf Series trở thành một tour đấu nhiều chặng, với chặng cuối mùa trên sân Tân Sơn Nhất vẫn giữ tên gọi đã trở nên quen thuộc với cộng đồng golf 3 năm qua - HTV Swing Cup.

Ông Nguyễn Hải Triều - Trưởng BTC chia sẻ tại lễ công bố giải golf HTV Swing Cup 2026 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Ở mùa giải thứ ba, BTC nhận đăng ký 18 suất tham dự với hơn 250 golfer là các single handicap, doanh nhân và cộng đồng đam mê golf đến từ các CLB khắp cả nước. Giải tiếp tục thi đấu đồng đội đối kháng với 2 thể thức: Fourball và Single Match - thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội.

Khách mời giao lưu ở lễ công bố giải golf HTV Swing Cup 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất ẢNH: BTC CUNG CẤP

Ông Nguyễn Hải Triều - Trưởng BTC cho biết: "Năm nay, HTV Swing Cup 2026 trở lại với nhiều điểm mới đáng chú ý. Đầu tiên là việc mở rộng đối tượng thi đấu, tạo nên một diện mạo mới cho giải đấu năm nay. Bên cạnh các golfer nghiệp dư tranh tài ở bảng B và bảng C, giải đấu mở thêm bảng A dành cho các golfer chuyên nghiệp. Đây cũng là bước phát triển nhằm đưa HTV Swing Cup trở thành sân chơi ngày càng đa dạng, có tính cạnh tranh cao và mang đậm tinh thần thể thao đồng đội. Thứ hai là giải đấu lần đầu tiên được Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) bảo trợ chuyên môn. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với HTV Swing Cup, thể hiện nỗ lực của BTC trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến các tiêu chuẩn tổ chức ngày càng bài bản và chuyên nghiệp".

Giải golf HTV Swing Cup 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (25, 26.12) tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).