Sức hút đặc biệt của giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

Hấp dẫn giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên 2026

Được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam, giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức. Giải có sự tham gia của các đội nam và nữ đại diện cho các địa phương khu vực miền Trung và Tây nguyên đến từ các Hội Golf: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Công bố giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên 2026 ẢNH: BTC

Điểm nhấn chuyên môn là mùa giải năm nay tiếp tục kết hợp giữa thể thức đối kháng đồng đội (Fourball) và đối kháng cá nhân (Singles Match). Sự kết hợp này không chỉ tạo nên những màn so tài hấp dẫn, giàu tính chiến thuật mà còn đòi hỏi bản lĩnh thi đấu và khả năng thích ứng của từng golfer trong những thời điểm quyết định.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu tiếp tục ghi dấu ấn nhờ chính sách hỗ trợ toàn diện dành cho các đội tuyển tham dự. Theo đó, BTC thông báo miễn hoàn toàn phí tham dự giải cho tất cả các đội. Ngoài ra, Hội Golf Thanh Hóa sẽ tài trợ toàn bộ phí sân thi đấu cùng chi phí lưu trú 2 đêm tại khách sạn thuộc hệ thống FLC dành cho các VĐV nằm trong danh sách thi đấu chính thức của các đội.

Ông Mai Xuân Thông – Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng BTC kỳ vọng giải đấu là cầu nối gắn kết cộng đồng golfer miền Trung và Tây nguyên, góp phần xây dựng một phong trào golf ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững ẢNH: BTC

Ông Mai Xuân Thông – Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng BTC giải cho biết: "Chúng tôi mong muốn xây dựng giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây nguyên trở thành một sân chơi đồng đội chuyên nghiệp, nơi các golfer có cơ hội thi đấu, cọ xát và cống hiến những trận đấu chất lượng, qua đó góp phần nâng cao trình độ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào golf trong khu vực.

Việc miễn hoàn toàn phí tham dự, tài trợ phí sân và lưu trú cho các đội tuyển là nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm bớt áp lực chi phí, tạo điều kiện để các đội tập trung tối đa cho công tác chuyên môn và thi đấu. Chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết cộng đồng golfer miền Trung và Tây nguyên, góp phần xây dựng một phong trào golf ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững trong những năm tới".



