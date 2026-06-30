Đổi tên giải golf HTV Swing Cup thành HTV Golf Series: Diện mạo mới, trải nghiệm mới

Ấn tượng gisi3 HTV Golf Series 2026

Hôm nay tại sân golf Sông Bé (TP.HCM) diễn ra lễ công bố giải HTV Golf Series 2026, tiền thân là giải golf HTV Swing Cup.



Công bố giải golf HTV Golf Series 2026 với nhiều nét mới hấp dẫn ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Hải Triều - Giám đốc công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV, Trưởng BTC giải cho biết: "Sau 2 năm tổ chức và tạo dấu ấn nhất định, BTC mong muốn mang đến một format mới. Điểm khác biệt lớn nhất của HTV Golf Series nằm ở việc giải đấu không còn dừng lại trong khuôn khổ một sự kiện diễn ra trong 1–2 ngày. Thay vào đó, giải được phát triển thành nhiều chặng, tạo điều kiện để người chơi có thêm cơ hội thi đấu, trải nghiệm nhiều sân golf, nhiều địa hình và nhiều thử thách khác nhau. Sự mở rộng này cũng được đặt trong bối cảnh không gian địa lý mới của TP.HCM sau sáp nhập, mở ra thêm nhiều khả năng kết nối các địa điểm, sân golf và cộng đồng golfer ở nhiều khu vực. Với cách tổ chức theo chuỗi, HTV Golf Series 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi có tính liên tục, giàu trải nghiệm và có sức lan tỏa lớn hơn so với mô hình giải đấu đơn lẻ trước đây".

HTV Golf Series 2026 sẽ có sự góp mặt tranh tài của các golfer chuyên nghiệp ẢNH: BTC

Theo đó, chặng 1 của HTV Golf Series 2026 sẽ diễn ra trên sân golf Sông Bé trong 2 ngày 10 và 11.9 với sự tham gia của nhiều CLB khắp cả nước. Đáng chú ý ở chặng 1, sẽ cho phép các golfer được xem là chuyên nghiệp, đang làm HLV hoặc Caddie tại các sân golf, học viện golf được phép tham dự. Đây là nét mới so với 2 mùa giải trước nhằm tạo sự cạnh tranh hấp dẫn hơn, đồng thời giúp các CLB thuận lợi trong việc chiêu mộ thành viên.

Chặng 1 của HTV Golf Series sẽ thi đấu theo thể thức đồng đội đối kháng (Match play). Ngày đầu tiên đấu Fourball và ngày chung kết đấu Single Match. Các golfer được chia thành 4 bảng dựa theo Handicap, trong đó bảng A là những VĐV mạnh nhất trong cộng đồng golf phong trào tại Việt Nam.

Toàn bộ diễn biến tại HTV Golf Series 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao cùng nền tảng số của HTV.