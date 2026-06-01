Giải golf gây quỹ mang tri thức đến với trẻ em nghèo nông thôn

Đó là cách thư viện Xóm Đảo (thôn Bình Thành, xã Phước Giang, huyện Nghĩa Hành) tồn tại và lớn lên suốt một thập kỷ qua.

Từ năm 2016, một ngôi thư viện tư nhân mở cửa tại đây - hoàn toàn không thu phí, không điều kiện - và bắt đầu đón những đứa trẻ của làng bước vào thế giới tri thức.

Giải golf có ý nghĩa cộng đồng sâu sắc

Thư viện sách giúp các em nhỏ có thêm kiến thức Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Văn Pháp, người sáng lập, không đại diện cho một tổ chức hay một dự án có ngân sách sẵn có nào. Hành trình bắt đầu đơn giản từ tình yêu quê hương và những thùng sách đầu tiên do anh chắt chiu mang về từ Sài Gòn, Đà Lạt.

Sau 10 năm tích lũy bền bỉ, con số vài trăm cuốn sách ban đầu nay đã cán mốc hơn 17.000 đầu sách, tương đương hơn 2,6 triệu trang in. Thư viện đã vươn mình, trải qua nhiều lần thay đổi quy mô để trở thành một cụm không gian đọc xanh mướt, khang trang và lộng gió giữa đồng.

Chiếc cúp không thể mua ở đâu khác

Duy trì một thư viện tư nhân miễn phí suốt mười năm là một bài toán khó. Bên cạnh nội lực của gia đình người sáng lập, sự tiếp sức từ cộng đồng - đặc biệt là các golfer, chính là nguồn lực quan trọng giúp Xóm Đảo giữ vững sứ mệnh.

Hằng năm, giải đấu gây quỹ được tổ chức như một cái hẹn định kỳ. Những người chơi thể thao tìm thấy ở giải đấu này một giá trị khác biệt. Họ đến vì yêu thích môn thể thao và mang những kiện sách mới bằng sự hào hiệp, tinh tế nhất. Tại thư viện Xóm Đảo, những bức tường chỉ có sách, tuyệt nhiên không có một tấm biển ghi danh "Mạnh thường quân" hay vinh danh cá nhân.

Những golfer tham dự biết rằng, tên của họ không nằm trên tường, mà nằm lại trong hành trình trưởng thành của bao thế hệ trẻ thơ. Phần đóng góp của họ đang nằm trên kệ sách, được một đứa trẻ nào đó lật mở mỗi ngày. Đó là giá trị tinh thần thiêng liêng không thể mua được ở bất kỳ cửa hàng đồ golf chuyên nghiệp nào.



Cột mốc một thập kỷ gieo chữ tháng 7 năm 2026 này, giải đấu “10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament” sẽ diễn ra với một ý nghĩa đặc biệt hơn mọi năm: kỷ niệm tròn một thập kỷ thư viện Xóm Đảo hiện diện giữa đồng. Sự kiện năm nay là dịp để những người bạn đồng hành nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời tiếp tục gây quỹ để bổ sung sách mới, nâng cấp cơ sở vật chất và trao học bổng cho học sinh tại địa phương.

Giải đấu giới hạn 90 golfer tham dự, khởi tranh vào ngày 11.7 tại Đà Nẵng.

