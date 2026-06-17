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Thể thao Các môn khác

Giải vô địch các CLB Golf tranh cúp Tân Sơn Nhất lần 2 có tiền thưởng 'khủng'

Võ Khối
Võ Khối
Giải vô địch các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất lần 2 sẽ khởi tranh trong tháng 7 tại sân golf Tân Sơn Nhất (thuộc Công ty CP đầu tư Long Biên), với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, cuộc tranh tài giữa các CLB golf sẽ diễn ra trong tháng 7.2026 với ba cột mốc, gồm vòng loại lượt đi (21.7), vòng loại lượt về (22.7) và vòng chung kết (31.7), dự kiến quy tụ 24 CLB cùng gần 300 VĐV tranh tài. 

Ngay trong buổi lễ công bố sáng 16.6 cũng đã có 12 CLB xác nhận đăng ký tham dự, cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn từ cộng đồng golf đối với giải đấu.

Giải vô địch các CLB Golf tranh cúp Tân Sơn Nhất lần 2 có tiền thưởng 'khủng' - Ảnh 1.

Buổi lễ công bố giải vô địch các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất lần 2 vào sáng 16.6

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là thể thức thi đấu được xây dựng theo hướng mới, kết hợp hài hòa giữa năng lực cá nhân và chiến thuật tập thể. Ở hai vòng loại, các đội sẽ lần lượt thi đấu theo các thể thức Fourball, Foursome và Single Stroke Play, áp dụng phương pháp tính điểm Stableford Gross Score. Sau hai ngày thi đấu, BTC tổng hợp điểm số để xác định thứ hạng chung cuộc, qua đó lựa chọn 12 CLB xuất sắc bước vào vòng đấu quyết định.

Tại vòng chung kết, các đội sẽ tranh tài thông qua hai thể thức đối kháng là Single Match và Fourball Match. Sự kết hợp giữa thi đấu cá nhân và đồng đội chắc chắn tạo nên những màn so tài kịch tính.

Giải vô địch các CLB Golf tranh cúp Tân Sơn Nhất lần 2 có tiền thưởng 'khủng' - Ảnh 2.

Ông Trần Ngọc Hải – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Long Biên - Chủ tịch giải đấu, chia sẻ thông tin tại sự kiện sáng 16.6

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Không chỉ là sân chơi đỉnh cao dành cho các CLB, giải đấu năm nay còn gây ấn tượng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỉ đồng. Hệ thống giải thưởng đa dạng cùng nhiều phần quà hấp dẫn như lời cam kết của BTC trong việc mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, đẳng cấp và giàu trải nghiệm dành cho cộng đồng golfer.

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