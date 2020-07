10 bộ phim gốc ăn khách nhất của Netflix

Nổi trội nhất có thể kể đến siêu phẩm The Irishman của Martin Scorsese, “hiện tượng” The Platform hay bộ phim dài tập Birdbox từng gây sốt ở Việt Nam.

Danh sách 10 bộ phim gốc ăn khách nhất vừa được Netflix thống kê và tiết lộ với trang Bloomberg vào thứ tư tuần này (giờ Mỹ). Kết quả này được Netflix thống kê dựa trên số lượt người xem trong vòng 4 tuần đầu tiên kể từ khi bộ phim được ra mắt. Lượt xem của một tài khoản chỉ được tính khi thời gian xem phim đạt tối thiểu 2 phút.

Trong bối cảnh khán giả đã quá nhàm chán với những bộ phim kinh dị với mô tuýp hù dọa sáo rỗng quen thuộc thì sê-ri Bird box của Netflix đã nổi lên như một hiện tượng mang tính đột phá. Bộ phim kể về cuộc sinh tồn của người mẹ và hai đứa trẻ trong khi thế giới bị tấn công bởi một loài quái vật kỳ dị. Chỉ cần nhìn thấy chúng, người ta sẽ ngay lập tức trở nên điên loạn và tự kết liễu cuộc đời mình theo một cách tàn bạo nhất. Dù mở ra với một ý tưởng táo bạo và mời cả ngôi sao Sandra Bullock thủ vai chính, Bird box càng về sau lại càng đuối dần vì giải quyết kịch bản quá chậm rãi và an toàn.

Spenser Confidential là phim truyện hài, hành động do Netflix sản xuất. Bộ phim xoay quanh viên cảnh sát tên Spenser (Mark Wahlberg), một người với tính khí hung hăng và đã phải vào tù 5 năm phải đồng hành bất đắc dĩ cùng Hawk (Winston Duke), một anh chàng to cao trong một vụ án bí ẩn. Dù bị chê thậm tệ bởi giới phê bình nhưng bộ phim này vẫn bất ngờ đạt được 85 triệu lượt xem trong thời gian đầu công chiếu. Phim được đánh giá bèo nhèo với chỉ số 35% trên Rotten Tomatoes, trong khi tờ Guardian nhận xét đây là một bộ phim “thất bại ngoạn mục”.

Dù được cầm trịch bởi đạo diễn phim Transformer nổi tiếng Michael Bay cùng ngôi sao Deadpool Ryan Reynolds nhưng bộ phim lại là một nỗi thất vọng lớn đối với những người yêu thích thể loại phim hành động. Thành tích top 4 của phim có lẽ chỉ thu được từ sự tò mò ban đầu của khán giả. Ryan Reynolds vào vai một tỉ phú và nhà từ thiện ẩn danh đến từ Mỹ. Sau khi giả chết, anh đã chiêu mộ một nhóm lính tinh nhuệ gồm năm người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ mang trên vai nhiệm vụ chống phá bọn tội phạm, tiêu diệt bè lũ độc tài và giải cứu thế giới. Tờ Newsday nhận định: “Đây quả là bộ phim hành động tệ hại và tụ đủ những bản năng tệ hại nhất Michael Bay”.

Đứa con cưng của vị đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese là một trong những bộ phim đã “ngốn” bộn tiền của Netflix. Kinh phí thực hiện dành cho bộ phim về mafia này lên tới 200 triệu USD. Đầu tư vào The Irishman chính là một cú mạo hiểm của Netflix với tham vọng “oanh tạc” tại sân chơi Oscar. Bộ phim sử thi lịch sử của Scorsese dài 209 phút xoay quanh cuộc vật lộn giữa mafia Ý, lãnh đạo Jimmy Hoffa của Teamster (một tổ chức có thật chuyên bảo vệ quyền lợi của người lao động ) và nhà Kennedy. The Irishman hội tụ toàn những tên tuổi lão làng như Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel... Tuy được đánh giá rất cao và nhận được tận 10 đề cử trong Oscar 2019, The Irishman lại ra về trắng tay.