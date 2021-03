5 cuộc hôn nhân của Nicolas Cage: Dài nhất 12 năm, ngắn nhất chỉ 4 ngày

Người vợ đầu tiên mà nam diễn viên sinh năm 1964 kết hôn là minh tinh Patricia Arquette. Gặp nhau năm 1987, Nicolas lập tức cầu hôn đối phương. Trong cuộc phỏng vấn trên What Happens Live with Andy Cohen hồi 11.2018, Arquette cho biết tài tử 6X đã cố gắng hoàn thành mọi thử thách khó nhằn mà cô đưa ra để được lấy người đẹp. Patricia Arquette quyết định chia tay khi nhận ra mình còn quá trẻ để lấy chồng

ẢNH: GETTY