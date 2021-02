Angelina Jolie: ‘Tôi đang tập trung hàn gắn gia đình’

Angelina Jolie thừa nhận mặc dù cô thích có nhiều con và rất say mê với vai trò làm mẹ song ngôi sao U.50 lại là người thiếu các kỹ năng về nội trợ như các bà mẹ nội trợ truyền thống khác. Tuy nhiên, nữ diễn viên 7X cảm thấy may mắn khi các con luôn đồng hành và giúp đỡ trong hành trình làm mẹ của cô.

Minh tinh phim Ông bà Smith cũng chia sẻ rằng như hầu hết các gia đình khác, cô và các con gặp nhiều vấn đề giữa đại dịch Covid-19 nhưng may mắn mọi chuyện vẫn trong vòng an toàn. “Chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề khi vừa ra khỏi bệnh viện với Zahara (làm phẫu thuật hồi đầu năm 2020) và thật may vì con bé xuất hiện trước khi dịch bùng phát. Chúng tôi cùng nhau trải qua những dấu ấn khó quên trong đời. Pax bước vào năm cuối cấp nhưng không thể tận hưởng những trải nghiệm trong khoảng thời gian đặc biệt đó. Cuối cùng thì Zahara cũng lấy được bằng lái xe, con bé phải mặc đồ bảo hộ để phòng tránh dịch khi thực hiện kỳ kiểm tra”, bà mẹ 6 con kể.