Angelina Jolie yếu thế trong 'cuộc chiến' ly hôn với Brad Pitt?

Tài liệu của tòa án mà phía Us Weekly vừa thu thập được cho thấy vụ ly hôn dai dẳng giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn sẽ do đích thân thẩm phán John W. Ouderkirk giải quyết. Nguồn tin của tạp chí cũng xác nhận vị này sẽ chủ trì phiên điều trần về quyền nuôi con giữa cặp sao hàng đầu Hollywood dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới. Như vậy, minh tinh 45 tuổi đã thất bại trong việc yêu cầu tòa đổi “trọng tài” phân xử cuộc chiến pháp lý giữa cô và chồng cũ. Điều này ít nhiều khiến bà mẹ 6 con cảm thấy bản thân đang rơi vào thế bất lợi hơn so với chồng cũ.