Brad Pitt hẹn hò với người mẫu trẻ ở nơi từng cưới Angelina Jolie

Theo DailyMail, Brad Pitt bị bắt gặp đi du lịch cùng người mẫu trẻ Nicole Poturalski khi cả hai bất ngờ xuất hiện tại sân bay Le Castellet Airport, miền nam nước Pháp hôm 26.8 (giờ địa phương). Những hình ảnh của họ đã bị cánh paparazzi chụp lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội . Lộ trình của Brad Pitt và Nicole Poturalski được một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun vô cùng kỹ càng. Cụ thể, nam diễn viên đã đáp máy bay từ Los Angeles tới Paris để gặp gỡ tình trẻ, sau đó cả hai cùng bay tới sân bay Marseilles - nơi cách biệt thự Château Miraval của Brad Pitt chỉ 30 dặm và dành thời gian nghỉ ngơi tại Château Miraval. Được biết, đây tài sản chung của anh và Angelina Jolie trị giá 67 triệu USD và cũng là địa điểm cặp sao tổ chức đám cưới vào năm 2014.

Theo tạp chí OK!, cả Brad Pitt lẫn Nicole Poturalski đều có những hành động thân mật dành cho đối phương: "Dù tỏ ra kín đáo với những người xung quanh nhưng khi đến những nơi riêng tư, họ ôm ấp nhau không rời. Brad Pitt rất để tâm đến Poturalski. Anh ấy không ngại ngùng khi bị phát hiện và rõ ràng Poturalski là một người phụ nữ rất đẹp". The Sun lại cho biết: "Rất nhiều hàng xóm thấy được cảnh Brad Pitt cố gắng biến biệt thự Château Miraval trở nên trang trọng để chào đón bạn gái đến đây. Anh ấy đang muốn biến chuyến đi thành một kỷ niệm đặc biệt và Nicole Poturalski là người thứ 2 có được điều này sau Angelina Jolie".

Nicole Poturalski năm nay 27 tuổi, là một người mẫu trẻ tài năng của Đức. Cô sở hữu nhan sắc rực rỡ với đôi mắt to và sâu, sống mũi cao, đôi môi mọng cùng thân hình chuẩn không chút mỡ thừa. Nicole Poturalski đã ký hợp đồng người mẫu với Next Management ở Los Angeles và A Management ở Đức, có kinh nghiệm 10 năm sải bước trên sàn diễn ở các show thời trang lớn tại New York , Paris và Milan. Mỹ nhân này còn có vinh dự xuất hiện trên các tạp chí như ELLE, Cosmopolitan, Grazia và Marie Claire với vai trò người mẫu trang bìa.