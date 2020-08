Tổ ấm cũ của Brad Pitt - Jennifer Aniston được bán hơn 750 tỉ đồng

Được biết, bất động sản này do nam diễn viên huyền thoại Frederic March xây dựng vào năm 1934 dựa theo bản thiết kế của kiến trúc sư lừng danh Wallace Neff. Theo WSJ, bộ đôi Brad Pitt và Jennifer Aniston đã mua lại dinh thự lộng lẫy này vào năm 2001 với giá 13,5 triệu USD (hơn 353 tỉ đồng) để làm tổ ấm. The Los Angeles Times tiết lộ rằng hồi 2006 - một năm sau khi cặp sao đình đám hoàn tất thủ tục ly hôn, họ đã bán căn nhà với giá 28 triệu USD (gần 650 tỉ đồng). Bất động sản đã qua tay các chủ nhân giàu có khác trước khi vừa được bán lại với giá gấp gần 2,5 lần so với thời điểm tài tử Once upon a time in Hollywood và vợ cũ mua cách đây gần 2 thập niên.