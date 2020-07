Angelina Jolie và con trai Pax Thiên đeo khẩu trang dạo phố

Chuyến dạo chơi của Angelina Jolie và Pax Thiên diễn ra ít ngày sau khi Brad Pitt đến nhà nữ diễn viên thăm các con. Ngày 9.7 vừa qua, tài tử Once upon a time in Hollywood đã được nhìn thấy rời khỏi nhà vợ cũ sau khi dành thời gian bên bọn trẻ. Cuộc ghé thăm của ông bố đình đám chỉ diễn ra ít ngày trước sinh nhật lần thứ 12 của cặp song sinh Vivienne và Knox. Nhờ thống nhất một số điều khoản trong việc nuôi dạy con cái, mối quan hệ của cặp sao dần trở nên ôn hòa hơn. Họ cùng san sẻ nghĩa vụ với các con và bắt đầu thấu hiểu, tôn trọng cho đối phương nhiều hơn sau thời gian sa vào cuộc chiến pháp lý chống lại nhau.