Angelina Jolie tiết lộ lý do nhận nuôi con trai gốc Việt Pax Thiên

Việc minh tinh phim Truy sát nhận nuôi Maddox và Pax Thiên từ hai quốc gia láng giềng khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Bà mẹ 6 con cho biết cô từng nghĩ đến vấn đề này. “Ban đầu, tôi không có ý định nhận con nuôi từ Việt Nam vì Maddox là người Campuchia và hai nước có một lịch sử phức tạp. Sau đó, tôi vô tình đọc một cuốn sách về nhân quyền và nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào hình ảnh một người lính Việt Nam bị người Mỹ giam cầm. Tôi đã nghĩ về đất nước của mình và sự can thiệp của Mỹ vào Đông Nam Á. Tôi nghĩ đến việc nên tập trung vào một tương lai, nơi mà chúng ta đều là gia đình. Tôi thật may mắn vì được làm mẹ của chúng. Tôi biết ơn điều đó mỗi ngày”, nữ diễn viên Tiên hắc ám chia sẻ lý do sâu xa khiến cô quyết định nhận nuôi Pax Thiên.