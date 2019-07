Angelina Jolie sẽ để lại khối tài sản hơn 2.600 tỉ cho con nuôi Maddox?

Dẫu quyết định của “đả nữ” đình đám Hollywood vẫn chưa được chính chủ xác nhận song vẫn đề này đã được đồn thổi từ nhiều tháng nay và trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các mặt báo. Quyết định này trở nên vô lý với nhiều người bởi khó mà tin được rằng Angelina Jolie sẽ bỏ mặc 5 người con còn lại (gồm 2 con nuôi và 3 con đẻ) để một mình Maddox sở hữu khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng nữ diễn viên Kẻ trộm mộ có nhiều lý do để tin tưởng và giao tài sản cho người con nuôi gốc Campuchia.

Người con duy nhất cùng Angelina Jolie trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân

Maddox được mẹ hết sức cưng chiều ngay từ khi còn nhỏ ẢNH: SHUTTERSTOCK

Không dưng mà nữ diễn viên sinh năm 1975 từng khẳng định chắc nịch rằng chính Maddox là đứa trẻ có nhiều điểm tương đồng với cô nhất trong số 6 người con. Cậu bé gốc Campuchia bị bỏ rơi ngày nào đã cùng gắn bó với minh tinh nước Mỹ suốt 16 năm qua và cùng mẹ nếm trải những khó khăn, đau khổ từ hai cuộc hôn nhân đứt gánh giữa chừng. Năm 2002, khi mới là một đứa trẻ 7 tháng tuổi, Maddox được Angelina Jolie nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi tại quê nhà. Rời mảnh đất nghèo khó để cùng mẹ đến thế giới hoa lệ của Hollywood, cậu được đổi tên thành Maddox Chivan Thornton Jolie. Lúc này, sao phim Tiên hắc ám vẫn đang chung sống với người chồng thứ hai - nam diễn viên Billy Bon Thornton.

Ít lâu sau khi nhận nuôi Maddox, hôn nhân của Angelina Jolie và Billy Bon Thornton trục trặc rồi họ nhanh chóng ly hôn vào năm 2003. Cậu bé sinh năm 2001 khi ấy đã cùng mẹ trải qua nhiều khó khăn. Trả lời trước truyền thông, minh tinh 44 tuổi vẫn luôn âu yếm và tự hào về người con cả của mình và khẳng định: “Đó là đứa con đầu tiên của tôi, thằng bé khiến tôi trở thành một người phụ nữ thật sự”. Và rồi, khi Angelina Jolie bước vào cuộc sống hạnh phúc với Brad Pitt, Maddox một lần nữa đổi tên thành họ của cha, cùng mẹ trải qua những năm tháng hạnh phúc bên một gia đình hoàn hảo với những đứa em lần lượt được nhận nuôi, chào đời.

Maddox được bố mẹ lấy tên mình đặt cho một tổ chức từ thiện nổi tiếng: Maddox Jolie-Pitt ẢNH: SHUTTERSTOCK

Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy, Maddox là đứa trẻ nhận được nhiều sự ưu ái, chăm sóc từ Angelina Jolie. Cậu thường xuyên tháp tùng minh tinh 44 tuổi tại nhiều sự kiện quan trọng, đồng hành cùng nữ diễn viên trong các dự án phim ảnh và luôn đứng về phía mẹ mỗi khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Ngoài ra, cậu bé 18 tuổi còn có nhiều sở thích tương đồng với mẹ như: mê tốc độ, thích phóng dao hay dành tình yêu lớn cho điện ảnh…

Theo truyền thông Mỹ, Maddox cũng chính là nguyên nhân khiến căng thẳng giữa Angelina Jolie và Brad Pitt leo thang trước khi nữ diễn viên quyết định ly hôn. Ngày 14.9.2016, trên chuyến bay từ châu Âu về Los Angeles (Mỹ), cặp sao nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã to tiếng. Lúc này, Maddox đã nhảy vào bệnh vực mẹ khiến cậu bị Brad Pitt trút giận. Nhiều bằng chứng cũng cho thấy tài tử này không những to tiếng mà còn “động chân động tay” với con cả khiến vợ vô cùng tức giận. Ngày 19.9, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn với lý do có những bất đồng “không thể hòa giải được” với cách giáo dục con của chồng cũ.

Trải qua hai cuộc hôn nhân, Maddox luôn là người đứng về phía mẹ, cùng các em trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho Angelina Jolie vượt qua nhiều khó khăn. Cậu là đứa trẻ duy nhất trong 6 đứa con của Angelina Jolie - Brad Pitt không bị ảnh hưởng bởi phán quyết về quyền nuôi dưỡng của bố mẹ vì đã đủ tuổi đưa ra lựa chọn riêng ẢNH: GETTY



“Hạt giống” có khả năng kế thừa sự nghiệp điện ảnh của mẹ

Lớn lên trong một gia đình có bố mẹ đều là những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hollywood, các con của Angelina Jolie và Brad Pitt có nhiều cơ hội tiếp xúc với phim ảnh từ nhỏ. Khán giả từng chứng kiến con trai gốc Việt Pax Thiên gia nhập đoàn phim First they killed my father của mẹ, cô con gái Vivienne từng nhập vai công chúa Aurora lúc nhỏ trong Tiên hắc ám. Thế nhưng, chính Maddox mới là nhân tố được Angelina Jolie nhắm đến vai trò kế thừa sự nghiệp điện ảnh của mình khi ở cậu toát lên sự trưởng thành, nghiêm túc và có tiềm năng gắn bó với phim ảnh.

Cùng mẹ đi khắp thế giới từ khi chỉ là một đứa trẻ, Maddox được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, đất nước, con người khác nhau. Cậu bé 18 tuổi có thể nói được nhiều ngôn ngữ như: Anh, Campuchia, Đức, Nga… ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cậu từng đóng vai xác sống trong phim hành động World War Z (2013) của Brad Pitt và thành trợ lý sản xuất trong đoàn phim First they killed my father (2017) của Angelina Jolie. Nữ diễn viên chưa từng che đậy sự ưu ái đặc biệt dành cho Maddox. Nếu như khi tham gia vào dự án First they killed my father, cậu con trai gốc Việt Pax Thiên được giao nhiệm vụ chụp ảnh hậu trường như đam mê của mình thì Maddox có hẳn tên trong danh sách các nhà sản xuất. Để làm tốt vai trò của mình, cậu thiếu niên gốc Campuchia đã nghiên cứu tỉ mẩn các tài liệu liên quan và cổ vũ, đồng hành cùng mẹ trong dự án tâm huyết.

Jolie Pas - công ty sản xuất của minh tinh sinh năm 1975, đã thu về hơn 116 triệu USD (hơn 2.600 tỉ đồng) tại phòng vé kể từ năm 2014 đến nay. Khoản lợi nhuận này có được nhờ tác phẩm Unbroken từng nhận đề cử Oscar và By the sea với sự góp mặt của nữ diễn viên và chồng cũ Brad Pitt. Theo nhiều nguồn tin thân cận, Angelina Jolie đã có kế hoạch đưa Maddox lên nắm công ty điện ảnh của mình trong tương lai khi các em của cậu không thực sự phù hợp với vai trò này.

Theo nguồn tin từ Hollywood life, Angelina rất tự hào về Maddox. Nữ diễn viên tin chắc rằng con mình sẽ trở thành chàng trai trẻ độc lập, thông minh và tạo được dấu ấn với thế giới. Minh tinh 44 tuổi từng nói về con cưng trên tạp chí People: “Mad hiểu rõ bản thân mình và nếu thằng bé nói mình đã sẵn sàng thì tôi tin chắc rằng nó đã sẵn sàng” ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nang Hay, vị sư tại ngôi chùa Phật giáo Campuchia ở California (nơi Angelina Jolie và Maddox thường xuyên lui tới) cho biết nữ diễn viên đang lên kế hoạch để cậu con trai lớn quản lý công ty phim của cô trong tương lại không xa. “Maddox rất thông minh và cậu ấy đang dần học hỏi nhiều thứ để kế thừa công việc làm phim của mẹ”, vị này nói thêm.

Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe ngày một xuống cấp của Angelina Jolie cũng là nguyên nhân khiến nữ diễn viên cân nhắc đến chuyện này. Suốt nhiều năm nay, bà mẹ sáu con liên tục gặp nhiều vấn đề về sức khỏe: phẫu thuật vú, chứng căng thẳng thần kinh, biếng ăn, suy tạng… cùng với đó là lịch trình không ngơi nghỉ trên phim trường cũng như các hoạt động từ thiện. Trong tương lai, nữ diễn viên muốn giảm thiểu khối lượng công việc và quyết định để cho người con cả tiếp bước niềm đam mê phim ảnh của mình được xem là một sự lựa chọn hợp lý.

Tháng 11.2018, Maddox cùng mẹ và em trai Pax Thiên lặng lẽ đến Seoul, Hàn Quốc để tìm hiểu về môi trường học tập tại đây. Được biết, cậu có nguyện vọng theo học đại học tại xứ kim chi sau khi kết thúc chương trình phổ thông ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Brad Pitt xem đây là một hành động mà Angelina Jolie muốn chọc tức mình, nhất là khi Maddox là đứa trẻ duy nhất mạnh dạn bảo vệ mẹ trong mỗi trận cãi vã với cha. Tài tử 55 tuổi không phủ nhận chuyện Maddox là con cưng của vợ cũ song nam diễn viên được cho là sẽ tìm mọi cách để nhắc cho Angelina Jolie nhớ rằng cô còn 5 người con khác.