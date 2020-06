Cuộc sống của Pax Thiên sau khi trở thành con nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt

Pax Thiên cùng anh trai Maddox cũng có dịp cùng mẹ tham gia vào khâu sản xuất của phim First They Killed My Father. Tại đây, cậu bé gốc Việt được thỏa đam mê với nhiếp ảnh khi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên phim trường

ẢNH: GETTY