Angelina Jolie giận dữ khi Brad Pitt hẹn hò tình trẻ ở nơi họ làm đám cưới

Quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vừa dịu xuống một thời gian lại trở nên căng thẳng khi hai bên bất đồng trong quá trình giải quyết ly hôn. Mối bất hòa của “ông bà Smith” càng trở nên leo thang khi mới đây, tài tử 56 tuổi đã cùng nữ người mẫu Nicole Poturalski bay đến Pháp hẹn hò và có khoảng thời gian thư giãn tại điền trang Chateau Miraval. Bất động sản này do Brangelina cùng sở hữu, đồng thời là nơi cặp đôi vàng của Hollywood tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của các con hồi năm 2014.

Theo Sunday Mirror, Angelina Jolie đã rất giận dữ khi biết chồng cũ đưa tình mới đến ở tại nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm quý giá của gia đình. Nữ diễn viên 45 tuổi cũng được cho là cảm thấy khó chịu khi bố bọn trẻ cặp kè với chân dài mới 27 tuổi, chỉ bằng khoảng 1 nửa số tuổi của anh.

Một người trong cuộc tiết lộ với trang báo: “Angie rất tức giận và hoàn toàn choáng váng khi Brad có hành động táo bạo đến như vậy. Cô ấy hi vọng họ có thể trở nên ôn hòa với nhau hơn sau những căng thẳng trước đây nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa”. Nguồn tin trên tiếp tục cho hay: “Cô ấy rùng mình khi nghĩ đến việc chồng cũ gần như công khai du hí ở châu Âu với cô gái này thay vì có thể hành động một cách thận trọng, kín đáo về đời sống tình cảm của mình”.

Trước thông tin Angelina Jolie tức giận vì Brad Pitt đưa tình mới đến nhà chung của bộ đôi ở Pháp, Nicole Poturalski vẫn giữ thái độ bình thản. Đến nay, cả tài tử Once upon a time in Hollywood lẫn chân dài người Đức đều chưa phản hồi về mối quan hệ của họ. Trên Instagram cá nhân cách đây ít giờ, nữ người mẫu 9X đăng ảnh diện trang phục sexy, nở nụ cười rạng rỡ trên thảm cỏ xanh mướt và khoe vừa trải qua một ngày cuối tuần vui vẻ.