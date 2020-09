Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân người Đức vướng tin hẹn hò Brad Pitt

Nguồn tin của DailyMail tiết lộ Brad Pitt lần đầu gặp Nicole Poturalski vào tháng 8.2019 ngay tại nhà hàng của chồng cô ở Đức. Lúc ấy, ông bố 6 con đến đây để ăn mừng bộ phim Once upon a time in Hollywood đóng cùng Leonardo DiCaprio. Tài tử đình đám Hollywood được cho là đã phải lòng chân dài kém tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam diễn viên mải nhìn nữ người mẫu khiến cô bối rối

ẢNH: INSTAGRAM NV