Kim Kardashian cố cứu vãn cuộc hôn nhân với Kanye West vì các con

Một nguồn tin xác nhận ngôi sao truyền hình thực tế 40 tuổi sẵn sàng “sửa chữa” những kẽ hở trong cuộc hôn nhân với giọng ca da màu. Mặc dù Kanye West đã phớt lờ vợ suốt thời gian sống xa nhau nhưng cặp sao đã liên lạc nhiều hơn kể từ khi Kim trở lại Los Angeles. Người này cho hay: “Sau khi Kim rời Cody, cô ấy và Kanye đã nói chuyện nhiều hơn, cô ấy cảm thấy mình đã có được chút đồng thuận với chồng sau cuộc gặp gỡ”. Nguồn tin tiếp tục chia sẻ: “Trước chuyến đi, cô ấy đã sẵn sàng cho chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân của mình nhưng Kanye đã lắng nghe những lo lắng của vợ và đưa ra một số lời hứa với Kim. Kim vẫn luôn coi ly hôn là cách giải quyết cuối cùng và giờ cô ấy chưa làm thế”.

Kim Kardashian kết hôn với nam rapper đình đám Kanye West vào năm 2014 và lần lượt đón 4 con chung: North (7 tuổi), Saint (4 tuổi), Chicago (2 tuổi) và Psalm (14 tháng tuổi). Hôn nhân của cặp sao thị phi này nhiều lần bị đồn lục đục. Mới đây, truyền thông Mỹ tiết lộ vợ chồng mỹ nhân “siêu vòng ba” đã không sống cùng nhau trong suốt năm qua. Kim và các con sống ở Los Angeles trong khi Kanye lại chuyển hẳn đến trang trại 14 triệu USD của anh tại Cody, bang Wyoming. Mỗi tháng một lần, sao nữ 8X sẽ đưa 4 con đến đây gặp bố.

Kể từ khi Kanye West bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống hồi giữa tháng 7.2020, cuộc hôn nhân của anh và ngôi sao chương trình Keeping Up with the Kardashians tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Nam nghệ sĩ 7X không ngại tiết lộ chuyện gia đình , ám chỉ vợ ngoại tình trên mạng xã hội và dùng những từ ngữ nặng nề mỗi khi nhắc đến Kim hay bà Kris Jenner (mẹ Kim), tố hai người muốn đẩy anh vào trại tâm thần. Trước những tuyên bố gây sốc của chồng, người đẹp sinh năm 1980 tuyên bố giọng ca U.50 mắc chứng rối loạn lưỡng cực đồng thời gọi Kanye là một kẻ thông minh nhưng phức tạp và mong người hâm mộ thông cảm, thấu hiểu cho tình thế hiện tại của họ. Sau loạt ồn ào, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi vợ.