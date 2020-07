Trong khi đó, Us Weekly dẫn lời nguồn tin độc quyền cho rằng bà mẹ 4 con đã tìm gặp luật sư để thảo luận về những vấn đề liên quan đến ly hôn. Hành vi của ngôi sao tỉ đô trở nên thất thường kể từ khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 cách đây ít lâu. Tối 21.7, Kanye West gây sốc khi đăng tải trên Twitter rằng anh đã xem xét việc ly hôn ngôi sao truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians từ năm 2018. Nguồn tin của People khẳng định cuộc hôn nhân của cặp đôi quyền lực này gần như chấm dứt vì hàng loạt hành động gần đây của Kanye West. “Gia đình đã có rất nhiều nỗ lực để nói chuyện với anh ấy về tình cảnh hiện tại nhưng không nỗ lực nào có dấu hiệu thành công”, người này nói thêm.