Mẹ của Kim 'siêu vòng ba' thừa nhận nghiện sex dù đã gần 70 tuổi

Được biết, đây là những lời thú nhận của Kris Jenner với người bạn thân Fayne Resnick trong show thực tế Keeping Up with the Kardashians. Mẹ của Kylie Jenner đang có mối quan hệ tình cảm với Corey Gamble (39 tuổi). Dẫu người yêu thua mình hơn 2 con giáp, nữ doanh nhân U.70 cho biết bà và tình trẻ có mối quan hệ yêu đương khắng khít, bền chặt. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm thấy bản thân luôn có ham muốn với "chuyện ấy". Tôi tự hỏi liệu như vậy có gì bất thuờng không”, nữ triệu phú bày tỏ với bạn thân. Bà mẹ nổi tiếng bậc nhất Hollywood cũng thừa nhận bà khó có thể chia sẻ đời sống tình dục của mình với các gái. Đại gia 64 tuổi thường tâm sự với bạn thân Fayne Resnick vì người này luôn thấu hiểu thay vì phán xét bà.

Ở tuổi 64, Kris thừa nhận bà vẫn có rất nhiều ham muốn trong chuyện "giường chiếu" ẢNH: SHUTTERSTOCK

Bà mẹ nổi tiếng miêu tả tình trẻ là một người rất quyến rũ và bà không thể không bị thu hút bởi người yêu phong độ của mình. Dẫu luôn tràn đầy cảm hứng yêu đương với Corey Gamble, quý bà giàu có, quyền lực này vẫn e ngại về cách biệt tuổi tác giữa hai người. “Corey đang ở bên cạnh một người lớn hơn anh ấy rất nhiều tuổi. Tôi không chắc khi già hơn, tôi có còn tâm trạng với chuyện chăn gối nữa không”, Kris Jenner bày tỏ nỗi niềm sâu kín.

Đáp lại những tâm sự của Kris, Faye Resnick bày tỏ sự thấu hiểu đồng thời khuyến khích bà hãy sống cho bản thân. Sau khi nhận được sự tư vấn từ Fayne, mẹ của Kim “siêu vòng ba” trở nên tự tin hơn với những gì mình đang trải qua: “Cô ấy nói đúng. Sex ở độ tuổi của tôi là một thứ gì đó thực sự đẹp đẽ. Các con gái của tôi sẽ khó lòng hiểu rằng tôi thực may mắn khi vẫn còn cảm xúc "yêu". Tôi nghĩ mình nên tận hưởng điều đó”.

Kris Jenner từng trải qua cuộc hôn nhân với luật sư quá cố Robert Kardashian và cựu vận động viên Caitlyn Jenner (nay đã chuyển giới). Bà là mẹ của 5 cô con gái xinh đẹp, tài năng, giàu có và đầy thị phi ẢNH: KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

Kris Jenner là bà mẹ quyền lực bậc nhất Hollywood nhờ sinh ra dàn mỹ nhân “khét tiếng” làng giải trí: từ Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian đến Kendall Jenner và Kylie Jenner. Bà từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi bắt đầu hẹn hò với Corey Gamble vào năm 2014. Trong một cuộc phỏng vấn với Us Weekly vào tháng 7.2018, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians ca ngợi người tình kém tuổi là mẫu đàn ông tuyệt vời, nhạy bén, thông minh, luôn biết cách yêu thương người yêu cũng như gia đình lớn của bà. Nhiều nguồn tin tiết lộ với tạp chí kể trên rằng Kris và Corey đang rất mặn nồng, tình trẻ thực sự yêu và bị ám ảnh bởi Kris Jenner. “Anh ta luôn biết cách làm Kris hạnh phúc và được bà ấy hưởng ứng nhiệt tình”, Us Weekly dẫn lời một nguồn tin.