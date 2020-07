Phim nào có thể lập kỳ tích như ‘Ký sinh trùng’ tại Oscar 2021?

Trước thành tích mà nhiều tờ báo phương Tây bình luận rằng Parasite là “sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới”, trang Gold Derby dự đoán một số bộ phim có thể tiếp bước thành công của tác phẩm Hàn Quốc tại mùa giải Oscar lần thứ 93. There Is No Evil (tạm dịch: Không có quỷ dữ), một tác phẩm chỉ trích luật tử hình ở Iran , được Gold Derby cho là có khả năng chen chân vào đề cử của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất của Oscar 2021. Bộ phim này nhận giải Gấu Vàng, giải thưởng cao nhất của liên hoan Berlin vào cuối tháng 2 vừa qua.

Tác phẩm nổi bật của đạo diễn Iran bị kết án tù

There Is No Evil nổi bật với 4 câu chuyện về những người đàn ông được giao nhiệm vụ xử tử. Họ vật lộn đấu tranh với các lựa chọn và chứng kiến tác động đối với những người gần gũi nhất của mình. Một số chấp nhận điều đó, một số lại từ chối, nhưng tất cả đều bị mắc kẹt trong một tình huống khó khăn với cùng các câu hỏi: Làm theo mệnh lệnh hay chạy trốn? Chống lại và tuân theo ý muốn? Đạo diễn Mohammad Rasoulof phải bí mật làm phim này vì năm 2019 ông bị kết án tù với tội “tuyên truyền chống chính phủ”, bị cấm làm phim và cấm rời khỏi Iran.

Tên ông không xuất hiện bất cứ nơi nào trên giấy tờ và ông đã dựng phim thành bốn phim ngắn, mỗi phim có đạo diễn riêng, đơn vị sản xuất riêng, giống như bốn phim riêng biệt. Chính phủ Iran không chú ý nhiều đến các phim ngắn nên bộ phim này đã vượt qua các cửa ải để sản xuất. Nữ diễn viên người Mỹ J. Smith-Cameron cũng đánh giá cao bộ phim There Is No Evil, và cho rằng giải Oscar dường như ưu ái phim Iran. J. Smith-Cameron lấy việc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã trao giải cho phim nước ngoài hay nhất hai lần trong một thập kỷ (phim A Separation (Cuộc chia ly, 2011) và The Salesman (Người bán hàng, 2016)).

There Is No Evil nhận giải Gấu Vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Berlin vào cuối tháng 2 Ảnh: Berlinale

Những ứng viên tiềm năng khác

Bộ phim tiếp theo được trang Gold Derby đặt nhiều hy vọng cho đề cử Oscar 2021 là Another Round, bộ phim đánh dấu lần hợp tác trở lại giữa đạo diễn người Đan Mạch Thomas Vinterberg và nam tài tử Mads Mikkelsen kể từ The Hunt (Cuộc săn lùng, năm 2012). Bộ phim đưa ra lý thuyết con người nên được sinh ra với một lượng nhỏ rượu trong máu; rượu giúp mở ra tâm trí trước thế giới xung quanh và tăng khả năng sáng tạo. Nghe theo lý thuyết đó, 4 người bạn thân - đều là giáo viên trung học, bắt tay kiểm chứng liệu họ có làm việc và sống tốt hơn bằng cách duy trì nồng độ cồn liên tục trong máu hay không. Ban đầu có vẻ tích cực nhưng về sau trở nên cực đoan hơn. Bộ phim này cũng được cho là có thể nhận giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất. Mới đây, Another Round được thông báo có mặt trong danh sách đề cử chính thức của Liên hoan phim Cannes 2020.

Ứng viên cho giải Oscar kế tiếp có thể kể đến phim True Mothers (Những người mẹ thật sự) của nữ đạo diễn nổi tiếng người Nhật Bản Naomi Kawase. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mizuki Tsujimura, kể câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ phải vật lộn với chuyện vô sinh. Sau một "cuộc chiến" dài cố gắng có con, cặp đôi quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Sau đó, 6 năm sau, một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của đứa trẻ trẻ tuổi bước vào cuộc sống của họ và tống tiền họ. Kawase là một trong những nhà làm phim nữ được hoan nghênh nhất hiện nay, với các bộ phim như Firefly (Đom đóm), The Mourning Forest (Khu rừng tang tóc) và bộ phim nằm trong danh sách tranh giải chính thức Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2017 là Radiance (Sự lộng lẫy).

Spring Blossom (Mùa xuân nở rộ), phim đầu tay của nữ diễn viên người Pháp Suzanne Lindon, cũng được đánh giá cao, được kỳ vọng sẽ có mặt trong mùa giải Oscar 2021. Bộ phim kể về câu chuyện của một cô gái 16 tuổi, Suzanne, cảm thấy chán cuộc sống của mình, gia đình và bạn bè. Rồi cô gặp một người đàn ông lớn tuổi tại một nhà hát, người ngay lập tức say mê cô gái tuổi teen. Qua mối quan hệ đó, cả người đàn ông và Suzanne khám phá khá nhiều về nhau và cuộc sống của họ.