Brad Pitt muốn chia đôi quyền nuôi con với Angelina Jolie

4 năm kể từ khi đệ đơn ly hôn, “ông bà Smith” vẫn chưa hoàn tất các điều khoản liên quan đến quyền chăm sóc và cấp dưỡng cho các con của họ. Bất chấp những mâu thuẫn, khác biệt giữa hai bên, tài tử loạt phim Ocean’s được cho là nhận thức được việc vợ cũ luôn yêu thương và quan tâm đến các con của họ. Một người trong cuộc tiết lộ: “Về cơ bản, Brad luôn tôn trọng cách nuôi dạy con cái của Angelina. Mặc dù có nhiều điểm anh ấy không thực sự động tình với vợ cũ song ông bố 6 con biết rõ cô ấy yêu bọn trẻ và muốn điều tốt nhất cho chúng. Tuy nhiên, anh ấy biết tình yêu và sự hiện diện của mình cũng rất cần thiết”.

Những ngày qua, loạt diễn biến liên quan đến cuộc chiến pháp lý dai dẳng của cặp đôi vàng của Hollywood thường xuyên được truyền thông cập nhật. Tuần trước, nhóm pháp lý của Brad Pitt đã lên kế hoạch mời Jillian Armenante, diễn viên đóng cùng Angelina Jolie trong phim Girl, Interrupted (1999) và A Mighty Heart (2007) trả lời những câu hỏi của phía tài tử trong phiên xử tới. Us Weekly tiết lộ sao phim Once upon a time in Hollywood đã nộp danh sách nhân chứng vào ngày 21.9 vừa qua trong đó bao gồm một nhà trị liệu, nhân viên an ninh cùng nhiều chuyên gia tâm lý.