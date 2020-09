Vì sao phụ nữ dễ dàng bị Brad Pitt đốn tim?

Ở Hollywood, chuyện về Brad Pitt như phim nhiều tập. Trước khi ly hôn với Angelina Jolie, ông bố 6 con dường như đã tạm bỏ lại sau lưng danh hiệu một trong những anh chàng độc thân đáng giá nhất Hollywood. Thế nhưng, trong suốt những năm cuối thập niên 80 và 90, Brad thường xuyên thay đổi cả kiểu tóc lẫn bạn gái và oái oăm là luôn dính dáng đến những bạn diễn nữ nổi tiếng trong các phim đóng chung. Bí mật của sức quyến rũ, gây sốt bao trái tim mỹ nhân dày dạn tình trường của người đàn ông trong mơ này đến từ đâu?

Ngoại hình điểm 10

Một Brad Pitt cơ bắp cuồn cuộn trong Cuộc chiến thành Troy Ảnh: Chụp màn hình clip

Với thể hình đẹp như tạc tượng khi lộ ngực trong Thelma & Louise, hay lúc cởi bỏ áo giáp trong sử thi Troy, Brad Pitt chắc chắn đủ khiến các cô gái mê đắm. Biểu cảm gương mặt đầy nam tính với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt xanh hút hồn của Brad Pitt đủ sức khiến bất kỳ bóng hồng nào cũng phải yếu lòng. Từ 1995-2000, anh được tạp chí People hai lần vinh danh là Người đàn ông còn sống quyến rũ nhất thế giới.

Từ vẻ đẹp hiếm có cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm, danh xưng ông hoàng tình trường xem ra khá xứng đáng với anh. Danh sách gần 20 mỹ nhân trong bảng hẹn hò có hàng loạt cái tên nổi đình đám, từ cô đào Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson đến nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa và mới đây là nữ diễn viên Alia Shawkat rồi đến nữ người mẫu Nicole Poturalski. Người ta chẳng biết liệu Brad có thực sự nghiêm túc với các mối quan hệ này không, trừ hai cái tên nổi cộm được báo chí quan tâm là Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Thế nhưng những tình sử ấy vẫn nối tiếp nhau diễn ra.

Một diễn viên đa năng

Với ba đề cử Oscar và năm đề cử Quả cầu vàng cho sự nghiệp diễn xuất, Brad Pitt chắc chắn đã chứng tỏ anh không chỉ có nét hấp dẫn ngoại hình. Những lần nhập vai của anh trong Twelve Monkeys, Fight Club, The Ocean’s trilogy hay The Curious Case of Benjamin Button cùng nhiều phim khác đã nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình cũng như người hâm mộ. Giải Oscar tập thể đầu tiên đến với ngôi sao này trong vai trò nhà sản xuất là nhờ 12 Years a Slave.

Brad Pitt luôn nhập vai rất tốt với đa dạng thể loại Ảnh: Chụp màn hình clip

Rồi kể từ khi làm bố đơn thân của 6 đứa con sau cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực báo giới, Brad Pitt đã cống hiến khá nhiều cơ hội của mình cho Hollywood và diễn xuất. Thật vậy, anh đã dành phần lớn thời gian trong năm 2019 để quay Once Upon A Time in Hollywood để rồi nhận tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giống như hai huyền thoại Paul Newman và Robert Redford, tựa một lẽ tự nhiên, Brad Pitt dường như được sinh ra là để xuất hiện trên màn ảnh.

Một ông bố đáng yêu

Không dễ gì có một người đàn ông chấp nhận sống chung với cả con nuôi lẫn con ruột được trong một thời gian dài như Brad Pitt. Tất cả những cô cậu nhỏ từ Maddox, Pax, Zahara, Shiloh đến Knox và Vivienne chắc chắn phải nhận mình may mắn khi có một người cha yêu thương con cái. Khi được hỏi vì sao lại quyết định thực hiện bộ phim hoạt hình Megamind, Brad Pitt lý giải anh làm phim là để dành cho các cậu bé nhà mình. Anh tự hào cả gia đình cùng xem nhiều phim hoạt hình với nhau như bất kỳ gia đình nào trên thế giới, và bé Knox Leon quý anh đến nỗi luôn tìm cách mặc đồ đôi giống bố. Mặc dù gần đây Brad đã ly thân Angelina Jolie, nhưng với tư cách người cha, anh vẫn âm thầm cùng mẹ lũ trẻ hỗ trợ các con.

Brad Pitt thường xuyên thăm hỏi con sau khi ly thân Ảnh: AFP

Nhà hoạt động thiện nguyện nhiệt thành

Từ khi yêu và sống chung với Angelina Jolie, Brad Pitt dường như tham gia nhiều hơn vào công cuộc giúp đỡ thế giới. Anh là một trong những người ủng hộ chủ chốt cho hôn nhân đồng giới và đã quyên góp 100.000 USD để đấu tranh cho phong trào này. Anh cũng đã chung tay giúp xây dựng những ngôi nhà mới chống lũ lụt cho nạn nhân bão Katrina. Là nhân vật thân thiện môi trường, Bard Pitt đã hợp tác với Kiehl’s sản xuất sữa rửa mặt hoàn toàn có thể phân hủy sinh học để không gây hại trái đất. Anh cũng tham gia thiết kế một khu nghỉ dưỡng kỹ thuật xanh ở Dubai. Tính hào hiệp khí khái đàn ông của tài tử Mỹ này còn được thể hiện cụ thể khi anh thực hiện bộ phim World War Z trong trường hợp giải cứu người phụ nữ bị giẫm đạp lúc đang quay cảnh 700 người hoảng loạn chạy trốn.