Angelina Jolie chia sẻ chuỗi ngày tránh dịch cùng anh em Pax Thiên

Chia sẻ với Daily Pop hồi đầu tuần qua, Angelina Jolie cho biết nữ diễn viên đang trải qua chuỗi ngày quây quần bên bọn trẻ. Mẹ con họ trở nên gắn kết hơn khi gác lại những bộn bề thường ngày để dành thời gian cho nhau trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 . Minh tinh 45 tuổi thừa nhận cô rất vui khi con trai lớn Maddox (19 tuổi) đã rời Hàn Quốc về lại Mỹ vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Con nuôi gốc Campuchia đang tham gia các lớp học trực tuyến như bao sinh viên khác nhằm đảm bảo theo kịp chương trình đào tạo. Vì chênh lệch múi giờ, cậu thường bắt đầu ngồi vào bàn học lúc 6 giờ tối. Dẫu vậy, cậu cả nhà Jolie-Pitt vẫn thấy may mắn vì có thể ở gần mẹ và các em trong khoảng thời gian khó khăn này.

Dẫu cho phép các con thoải mái vui chơi song Angelina Jolie không quên nhắc nhở bọn trẻ phải tuân theo những quy củ nhất định. Các con của bộ đôi Brangelina sẽ phải tham gia học trực tuyến theo khoảng thời gian cụ thể, cùng làm việc nhà và duy trì những môn học theo sở thích như nhạc cụ hay ngôn ngữ mới. Zahara là người giúp mẹ liệt kê những việc mà các thành viên trong gia đình phải làm. Sao phim Nữ điệp viên tự hào về con gái cưng: “Con bé giỏi sắp xếp mọi chuyện trong nhà hơn tôi”.

Trước đó, “bà Smith” từng chia sẻ rằng các con mình có sở thích khác nhau cũng như nhiều thứ để giải trí trong khoảng thời gian ở nhà. Trong số đó, chúng dành nhiều thời gian để trau dồi ngôn ngữ mới. Trong một cuộc phỏng vấn trên Woman's Hour của BBC Radio 4, cô nói: “Tất cả bọn trẻ đều học các ngôn ngữ khác nhau”. Con cả Maddox đã học tiếng Đức và Nga, Pax Thiên tiếp tục duy trì việc học tiếng Việt, Shiloh dành thời gian với tiếng Khmai (ngôn ngữ của Campuchia), Zahara dần làm quen với tiếng Pháp, Vivienne có niềm yêu thích với tiếng Ả rập còn Knox lại đang học ngôn ngữ ký hiệu. Angelina Jolie cho biết cô muốn các con tự do theo đuổi đam mê của mình, bất cứ điều gì chúng muốn thay vì ép buộc bọn trẻ làm theo kỳ vọng của cha mẹ.

Trong khi đang tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc cùng 6 con, Angelina Jolie cũng phải giải quyết vụ ly hôn với Brad Pitt. Sau gần 3 năm đệ đơn, cặp sao phim Ông bà Smith vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn vì còn nhiều vấn đề cần thống nhất, trong đó có quyền nuôi con. Mới đây, luật sư của nữ diễn viên 45 tuổi đã đệ đơn yêu cầu loại bỏ thẩm phán John W. Ouderkirk - người phụ trách phân xử vụ ly hôn của cô với chồng cũ, vì cho rằng vị này có mối quan hệ thân thiết với phía Brad Pitt. Angelina Jolie muốn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết ly hôn. Không lâu sau, phía nam diễn viên Once upon a time in Hollywood phản pháo lại rằng nữ diễn viên đang âm mưu trì hoãn vụ ly hôn và nhấn mạnh các con của bộ đôi chính là những người chịu tổn thương nhiều nhất vì quyết định này.