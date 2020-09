Các thành viên 'gia đình thị phi bậc nhất Hollywood' thay đổi thế nào sau 13 năm?

Kourtney là con gái lớn của Kris Jenner với người chồng đầu tiên. Người đẹp 41 tuổi bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới khi xuất hiện trong show thực tế đình đám của gia đình cùng mẹ, cha dượng và các em. Ngoài Keeping Up with the Kardashians, cô còn tham gia vào các phần phụ như: Kourtney and Kim take Miami hay Kourtney and Kim take New York

ẢNH: E! ENTERTAINMENT