Kim Kardashian kết thúc chương trình 'Keeping Up With The Kardashians' sau 14 năm

Mới đây Kim Kardashian đăng tải bài viết mới trên tài khoản Instagram cá nhân cùng những lời chia sẻ dài về kế hoạch dừng phát sóng Keeping Up with the Kardashians - chương trình truyền hình thực tế đã làm nên tên tuổi của gia đình cô sau 14 năm. "Chúng tôi rất buồn khi đưa ra quyết định tạm biệt với Keeping Up with the Kardashians. 14 năm, 20 mùa, hàng trăm tập phim và vô số chương trình phụ, chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn, những người đã theo dõi gia đình tôi trong suốt nhiều năm qua, cùng trải qua những khoảng thời gian đẹp đẽ, những thời điểm tồi tệ, niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt, những mối quan hệ của chúng tôi và con cái. Chúng tôi sẽ mãi mãi trân trọng điều đó", cô viết.

Keeping Up with the Kardashians kết thúc sau 14 năm Ảnh: Instagram NV

Kim Kardashian cũng cảm ơn Ryan Seacrest - đạo diễn sản xuất của show, kênh truyền hình cáp E! Network vì đã là đối tác lâu năm và nhóm sản xuất Bunim / Murray, đồng thời cho biết mùa cuối cùng của Keeping Up with the Kardashians sẽ lên sóng vào năm 2021. "Nếu không có Keeping Up with the Kardashians, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã theo dõi và ủng hộ tôi và gia đình tôi trong 14 năm tuyệt vời này. Chương trình này giúp chúng tôi khẳng định bản thân và tôi sẽ mãi mãi mang ơn tất cả những người đã đóng vai trò định hình sự nghiệp và thay đổi cuộc sống của gia đình tôi mãi mãi", Kim Kardashian gửi lời tri ân đến khán giả.

E!NEWS nhanh chóng xác nhận thông tin này, dành lời cảm ơn đến các thành viên nhà Kardashian - Jenner đã chia sẻ cuộc sống riêng tư hằng ngày đến với khán giả và cho biết họ tôn trọng quyết định của gia đình. Không những bà xã Kanye West mà Khloe Kardashian cũng xúc động khi phải chia tay show thực tế đã đồng hành cùng cô trong suốt hơn 1 thập niên. Tôi rất biết ơn những người đã ủng hộ chúng tôi. Tôi quá xúc động để chia sẻ suy nghĩ của mình vào lúc này nên sẽ đăng tải một bài viết khác sau. Mọi sự thay đổi đều khó khăn nhưng đôi khi cần thiết. Tôi yêu tất cả các bạn. Cảm ơn vì những kỷ niệm", Khloe Kardashian viết.

Cảnh Kim Kardashian đánh chị là Kourtney Kardashian gây tranh cãi hồi đầu năm nay Ảnh: cắt từ video