8 phim kinh dị lấy cảm hứng từ truyện cổ tích

Gretel & Hansel: A Grim Fairy Tale (2020)

Ảnh: Orion Pictures

Gretel & Hansel: A Grim Fairy Tale (tạm dịch: Gretel & Hansel: Truyện cổ kỳ dị) là bộ phim kinh dị giả tưởng của đạo diễn Oz Perkins dựa trên chất liệu truyện cổ Grimm. Bản điện ảnh kể về hai chị em Gretel (Sophia Lillis thủ vai) và Hansel (Samuel Leakey) bị người mẹ điên loạn đuổi khỏi nhà, phải vào rừng kiếm thức ăn nhưng vô tình trở thành con mồi cho mụ phù thủy ăn thịt người sống giữa chốn hoang vu. Bộ phim gây ấn tượng nhờ tông màu u ám, tập trung vào đặc tả không gian và tâm trạng thay vì lạm dụng yếu tố jump-scare thường thấy trong phim kinh dị thương mại. Kịch bản cũng cài cắm hàng loạt chi tiết sáng tạo không có trong bản gốc như siêu năng lực của Gretel, nguồn gốc tội ác của mụ phù thủy...

The Lure (2015)

Ảnh: Kino Świat

Phỏng theo truyện cổ Nàng tiên cá trong tuyển tập Andersen, The Lure là bộ phim kinh dị nhạc kịch Ba Lan với nhiều cảnh rùng rợn nhưng không kém phần nóng bỏng. Trong phim, hai chị em tiên cá Golden và Silver làm việc trong hộp đêm, một nàng luôn khao khát tìm kiếm tình yêu trong khi người còn lại chỉ muốn ăn thịt những gã đàn ông trong thị trấn. Do nội dung chạm đến những vấn đề nhạy cảm, táo bạo, bộ phim của đạo diễn Agnieszka Smoczyńska nhận được nhiều phản ứng trái chiều ở Ba Lan. Dẫu vậy phim vẫn được đánh giá cao trên Rotten Tomatoes và Metacritic.

Tale Of Tales (2015)

Ảnh: 01 Distribution

Tale of Tales là tuyển tập ba phim ngắn kinh dị giả tưởng, lấy cảm hứng từ các tác phẩm của nhà văn Ý Giambattista Basile - người đầu tiên ghi chép truyện cổ về Cinderella, Rapunzel và Người đẹp ngủ trong rừng. Mang màu sắc và bối cảnh thời Trung cổ đậm chất thần tiên nhưng Tale of Tales của đạo diễn Matteo Garrone có nhiều tình tiết đen tối, ghê rợn. Bộ phim có sự tham gia của John C. Reilly, Salma Hayek, Vincent Cassell và Toby Jones, được chấm 83% với 105 lượt trên Rotten Tomatoes.

Black Swan (2010)

Ảnh: Fox Searchlight Pictures

Những câu chuyện dân gian của Nga và Đức với motif nàng công chúa bị mụ phù thủy biến thành thiên nga là nguồn cảm hứng để đạo diễn Darren Aronofsky thực hiện Black Swan. Bộ phim khắc họa quá trình vũ công ba lê Nina Sayers (Natalie Portman đóng) dần rơi vào tình trạng điên loạn, hoang tưởng trong quá trình tập luyện cho vở Hồ thiên nga của Tchaikovsky. Black Swan đã giúp Natalie Portman đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar năm đó, đồng thời đem đến cho Aronofsky hai đề cử ở hạng mục Đạo diễn và Phim hay nhất.

Cinderella (2006)

Ảnh: Mini Film Productions

Bộ phim kinh dị tâm lý của Hàn Quốc khai thác mối quan hệ giữa cô con nuôi và người mẹ ghẻ trong truyện cổ Cinderella với một kịch bản hoàn toàn mới lạ, độc đáo mà vẫn giàu tính thời sự. Chuyện phim xoay quanh cô gái Hyun-soo từng trải qua một tai nạn thời thơ ấu khiến cô mất hết ký ức về quá khứ và phải chỉnh sửa toàn bộ gương mặt. Người mẹ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp Hyun-soo vượt qua những chấn thương, nhưng cô cũng nghi ngờ mẹ mình có liên quan đến tai nạn thuở nhỏ. Bộ phim không tập trung vào những yếu tố gây sợ mà chủ yếu khai thác câu chuyện tình mẫu tử và tố cáo vấn nạn can thiệp dao kéo tại xứ sở kim chi.

The Red Shoes (2005)

Ảnh: Tartan Films

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích cùng tên của Andersen , The Red Shoes kể về người phụ nữ tên Sung-joon vô tình tìm thấy một đôi giày cao gót hắc ám bị bỏ rơi trên tàu điện ngầm. Sau khi đem đôi giày về nhà, Sung-joon gặp hàng loạt chuyện xui xẻo và phát hiện chồng mình đang ngoại tình. Bi kịch mà những chủ nhân trước đó phải gánh chịu dần hé lộ xuyên suốt bộ phim, giúp người xem hiểu tại sao đôi giày bị nguyền rủa. The Red Shoes là sự pha trộn giữa thể loại tâm lý, kinh dị tâm linh và trinh thám hình sự, đem đến hơi thở hiện đại hơn cho câu chuyện về câu chuyện giày đỏ vốn đã được đưa lên phim nhiều lần. Nước Anh cũng có phiên bản The Red Shoes (1948) rất nổi tiếng, đặt nặng yếu tố trình diễn với những màn múa ballet điêu luyện.

Suspiria (1977)

Ảnh: 20th Century Fox International Classics

Với bối cảnh công phu và phối màu đẹp mắt, tác phẩm kinh dị siêu thực của đạo diễn Dario Argento được ví như câu chuyện cổ tích dành cho người lớn. Câu chuyện xoay quanh Suzy Bannon (Jessica Harper) gia nhập một học viện múa bí ẩn và dần phát hiện một thế lực hắc ám đang chờ thời cơ kết liễu từng nữ sinh tại đây. Ít ai biết phần thiết kế bối cảnh độc đáo của Suspiria ra đời nhờ tham khảo phim hoạt hình Bạch tuyết và Bảy chú lùn của Disney. Chính Dario Argento kể lại trong hồi ký rằng ông đã yêu cầu người quay phim Luciano Tovoli tham khảo hoạt hình Disney, bắt chước phong cách tô màu của hãng Technicolor để tạo nên những thước phim tương phản và sống động.

Bluebeard (1944)

Ảnh: Producers Releasing Corporation

Bộ phim của đạo diễn Edgar G. Ulmer dựa trên câu chuyện cổ tích Pháp kể về nhà quý tộc có sở thích kết liễu những người vợ của mình và cất giữ trong một căn phòng riêng. Bộ phim có chút thay đổi khi lấy bối cảnh Paris năm 1940, nhân vật chính Gaston Morrell (John Carradine) là kẻ sát nhân hàng loạt mang biệt danh "Yêu râu xanh" ẩn nấp dưới thân phận một họa sĩ kiêm nghệ nhân múa rối, thường ra tay giết những cô người mẫu của mình. Dù ra mắt cách đây đã lâu và được thực hiện với kinh phí hạn chế nhưng bộ phim vẫn được đánh giá cao vì cách khai thác câu chuyện kinh dị tâm lý một cách hiệu quả.