Lộ diện mỹ nam hóa thân thành hoàng tử trong ‘Nàng tiên cá’ phiên bản người đóng

Diễn viên vừa được chọn là Jonah Hauer-King, mỹ nam 9X sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ và là gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Hollywood. Để nhận được vai hoàng tử Eric trong dự án live-action mới của Disney, ngôi sao sinh năm 1995 phải trải qua hai buổi thử vai với đạo diễn Rob Marshall đồng thời đánh bại nam diễn viên Cameron Cuffe - ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn nói trên.

Sau khi thông tin Jonah Hauer-King chính thức gia nhập dự án Nàng tiên cá bản người đóng, tên tuổi của nam diễn viên 9X này bắt đầu được truyền thông Hollywood tìm kiếm rầm rộ. Sinh năm 1995 tại Anh, mỹ nam 24 tuổi đã sớm dấn thân vào con đường diễn xuất với các bộ phim như: The Maiden, The Last Photograph, Old boys, Little Women… Năm 2018, Jonah Hauer-King ghi dấu ấn tại Hollywood với phim A dog’s way home (tựa Việt: Đường về nhà của cún con). Nam diễn viên trẻ hiện sở hữu trang Instagram với hơn 40.000 người theo dõi. Tuy nhiên, con số này dự đoán sẽ tăng chóng mặt thời gian tới, nhất là khi Jonah Hauer-King tái xuất màn ảnh rộng với vai trò là hoàng tử mới của Disney. Ngoài Nàng tiên cá, nghệ sĩ trẻ người Anh còn tham gia dự án Once Upon a Time in Staten Island có sự góp mặt của minh tinh Naomi Watts. Hiện tác phẩm đang trong giai đoạn hậu kỳ.