Á hậu Hồng Kông bị trộm ví, cà thẻ mua sắm hàng trăm triệu đồng

Nữ diễn viên Trang Tư Minh vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm khi cô mải quay phim ở khu Vượng Giác (Hồng Kông) cho tác phẩm mới Super Emissary. Sau khi hoàn thành công việc, cô trở lại chiếc xe chứa đồ của TVB và nhanh chóng phát hiện chiếc ví của mình đã biến mất. Ban đầu, cô nghĩ có ai đó đã cầm nhầm nhưng khoảng một lúc sau, cô nhận được tin nhắn ngân hàng báo thông tin nhiều giao dịch qua thẻ. Lúc này, cô đã nhận ra ví của mình đã bị đánh cắp và thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Người đẹp 8X nhanh chóng báo cảnh sát cũng như khóa các loại thẻ trong chiếc ví bị trộm. Ngoài chiếc ví hàng hiệu trị giá 15.000 HKD (khoảng 45 triệu đồng), thẻ tín dụng của Á hậu Hồng Kông 2010 đã được sử dụng để mua các mặt hàng có tổng giá trị lên đến 57.000 HKD (hơn 170 triệu đồng). Trả lời phỏng vấn sau vụ việc, nữ diễn viên 33 tuổi cho biết cô rất buồn bã và hoang mang.

Nữ diễn viên 33 tuổi đến nay vẫn chưa lấy lại được ví ẢNH: INSTAGRAM NV

Không lâu sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi ngờ họ vẫn còn tòng phạm và chiếc ví vẫn chưa được tìm thấy. Được biết, hai kẻ vừa bị bắt là một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi, họ bị tóm sau khi sử dụng thẻ tín dụng của Trang Tư Minh để mua sắm tại các cửa hàng ở Vượng Giác. Theo các nguồn tin, người đàn ông đã chống cự quyết liệt khi bị bắt giữ và cảnh sát phải dùng đến vũ lực để áp giải người này về đồn.

Trang Tư Minh cho biết hành vi trộm cắp rất có thể đã được lên kế hoạch từ trước vì không phải ai cũng có thể vào chiếc xe chứa đồ của nhà đài. “Có một tài xế ở trong để trông chừng nên không có ai vô ý đi vào trong xe được. Tôi không nghĩ các diễn viên khác đã làm điều đó vì họ đã lên xe muộn hơn tôi”, ngôi sao 8X kể.

Sao nữ 33 tuổi chia sẻ vụ việc lần này nhắc nhở cô tránh mang các vật có giá trị đi làm và hi vọng tòng phạm sẽ sớm bị bắt. “Chiếc ví bị mất cộng với tiền và các giao dịch qua thẻ có tổng trị giá khoảng 80.000 HKD (khoảng 240 triệu đồng). Mặc dù hai người đã bị bắt nhưng tôi vẫn chưa thể lấy lại ví của mình. Tôi sẽ phải làm lại các loại thẻ, giấy tờ. Tôi đã không nghĩ rằng trong vài giờ bận làm việc, mình đã mất một số tiền lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với chuyện như thế này”, nữ nghệ sĩ buồn bã.

Người đẹp được bạn trai an ủi, động viên khi sự việc đáng tiếc xảy ra ẢNH: ON.CC

Sau vụ trộm, nam diễn viên Dương Minh đã cố gắng an ủi bạn gái. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, nghệ sĩ này cho biết anh lo lắng bọn trộm sẽ đánh cắp chiếc xe của Trang Tư Minh vì chìa khóa xe của cô cũng bị mất. May mắn là đến nay chiếc xe vẫn an toàn. Dương Minh cho biết hành động táo bạo của kẻ gian đã khiến anh vô cùng lo sợ bởi camera được gắn khắp các cửa hàng, ngõ ngách trên phố nhưng chúng vẫn dễ dàng hành sự.