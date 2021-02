Á hậu Huyền My tung ảnh diện bikini nóng bỏng

Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trong dịp đầu năm mới. Người đẹp sinh năm 1995 lựa chọn thiết kế bikini họa tiết rằn ri kết hợp cùng kính mát, tự tin khoe dáng trước ống kính. Kèm theo đó, Á hậu Việt Nam 2014 viết: “Mùng 5 Tết của bé Mỳ". Có thể thấy sau hơn 6 năm đăng quang tại cuộc thi nhan sắc, Huyền My vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ trung, hình thể nóng bỏng.

Để có được vóc dáng như hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 cho biết đã áp dụng chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập luyện. Cô chia sẻ bản thân đã kiên trì thực hiện chế độ ăn không dầu mỡ, bữa tối ăn ít và ăn trước 19 giờ. Cô cũng cố gắng duy trì lịch ăn uống theo giờ giấc nhất định để cơ thể quen với tín hiệu đói, no. Bên cạnh đó Huyền My tập luyện thể dục thể thao đều đặn 3 lần mỗi tuần. Theo như chia sẻ, cô thích nhất là bơi lội và gym, thỉnh thoảng người đẹp cũng tập thêm boxing. Ngoài ra, cô còn uống hỗn hợp nước detox để giúp thải độc và tiêu mỡ nhanh chóng.

Bức ảnh nhận về hơn 23.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều đồng nghiệp, khán giả trầm trồ trước sắc vóc trẻ trung của Huyền My. Một tài khoản hài hước: “Bụng này chắc chắn chưa ăn miếng bánh chưng nào rồi". Người xem khác dí dỏm: “Mấy ngày Tết đẫm bánh chưng mà eo vẫn thon. Siêu quá My ơi". Một cư dân mạng trầm trồ: “Quá là xinh đẹp luôn My ơi. Năm mới vui thật nhiều em nhé". Một người xem chia sẻ: “Đẹp và nóng bỏng mùng 5 Tết luôn chị. Nhìn body này chắc phải tập siêng năng lắm đây".

Huyền My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng gợi cảm. Sau cuộc thi, người đẹp đại diện nước nhà dự thi quốc tế và vào Top 10 Miss Grand International 2017. Về chuyện tình cảm, mỹ nhân gốc Hà Nội tiết lộ mẫu bạn trai của mình: “Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là đẹp trai, sáu múi, ga lăng... Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thật lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất”. Đồng thời, Huyền My còn chia sẻ về chuyện kết hôn sớm một cách hài hước: "Thật là may vì nếu lấy chồng sớm giờ chắc tôi đang bù đầu với bỉm sữa chứ không phải thích thì vác gậy đi".