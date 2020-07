Á hậu Huyền My: 'Nếu lấy chồng sớm giờ chắc tôi bù đầu với bỉm sữa'

Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm. Người đẹp sinh năm 1995 tiết lộ bản thân rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Cô kể: “Hồi đó, trong một lần từ Đức về Việt Nam nghỉ phép, bố được làm mối cho mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ, bố đã trúng "tiếng sét ái tình" và thế là bố mẹ bắt đầu hẹn hò từ đó. Bố bảo, vì yêu mẹ mà bố đã có quyết định quan trọng nhất đời mình. Đó là sau nhiều lần gia hạn phép ở lại Việt Nam, khi không thể gia hạn được nữa, bố My quyết định quay lại Đức để làm đơn xin hồi hương. Sau 6 tháng hoàn thành thủ tục, bố ngay lập tức quay trở về Việt Nam để đoàn tụ với mẹ và đầu năm 1995, bố mẹ tổ chức hôn lễ”.

Theo Á hậu sinh năm 1995, khi chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của đấng sinh thành, bản thân cô thấy hoàn toàn khác với quan điểm “hôn nhân là mồ chôn tình yêu" mà nhiều người chia sẻ. Mặc dù mỗi khi đọc báo thấy tin về ly hôn, ra tòa khiến cô không khỏi hoang mang, song Huyền My vẫn tin vào chuyện tình cảm. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, Á hậu Việt Nam 2014 cho biết: “Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là đẹp trai, sáu múi, ga lăng... Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thật lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất”. Đồng thời, người đẹp còn chia sẻ về chuyện kết hôn sớm một cách hài hước: "Thật là may vì nếu lấy chồng sớm giờ chắc tôi đang bù đầu với bỉm sữa chứ không phải thích thì vác gậy đi".