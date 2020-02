Huyền My ẩn ý còn độc thân sau khi bị đồn yêu cầu thủ Đức Huy

Trên Instagram cá nhân, Huyền My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện thiết kế áo tắm xanh dương, khoe hình thể nóng bỏng. Kèm theo đó, Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ: “Phụ nữ đẹp nhất là khi chẳng thuộc về ai". Bức ảnh nhận về hơn 23.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Đa phần khán giả khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, hình thể nóng bỏng của người đẹp Hà Nội. Được biết Huyền My cũng là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng chuẩn. Còn nhớ thời điểm đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017, cô từng khiến công chúng trầm trồ bởi body săn chắc.

Bên cạnh nhan sắc, Huyền My cũng khiến nhiều người quan tâm bởi dòng trạng thái ẩn ý về chuyện còn độc thân. Cũng thời điểm này, khi trả lời câu hỏi của người hâm mộ về việc có người yêu chưa, Á hậu Việt Nam 2014 khẳng định: “Giờ thì chị chỉ yêu gia đình, bạn bè thôi". Ở một câu trả lời khác, khi được hỏi tên người yêu, Huyền My hài hước trả lời tên chú cún cưng của mình. Đây được xem là cách người đẹp sinh năm 1995 xác nhận về mối quan hệ hiện tại của mình sau khi vướng tin đồn yêu cầu thủ Đức Huy.

Sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My sống rất kín đáo. Cô ít khi tiết lộ chuyện tình cảm cá nhân trước công chúng. Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, cô cho biết bản thân không áp lực chuyện phải lấy chồng, kết hôn ở thời điểm hiện tại. Người đẹp tâm sự: “Nhiều người nói rằng người như tôi sẽ khó tìm được tấm chồng nhưng tôi tin vào duyên số. Tôi không có tiêu chuẩn quá cao về chuyện chọn người yêu nên tôi nghĩ xinh đẹp hay như thế nào không phải là yếu tố. Nếu duyên chưa đến thì tôi vẫn phải chờ thôi".

Trước đó, Huyền My vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Đức Huy. Ồn ào này xuất phát từ việc người đẹp thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội , gặp gỡ và đi chơi cùng Đức Huy. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1995 lên tiếng phủ nhận thông tin này. Cụ thể, khi được một fan ghép đôi với cầu thủ Đức Huy, Huyền My chia sẻ: “Không được đâu em ơi, thế thì chí chóe suốt ngày mất. Nhưng được cái nó rất chiều chị với chịu khó nghe chị kể lể. Nói chung chị rất quý Huy luôn". Đồng thời, Huyền My tiết lộ cô đang không có nhu cầu yêu đương vì thấy “độc thân vui mà".