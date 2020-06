Huyền My được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020

Cách đây ít giờ, trang Instagram chính thức của TC Candler đã cập nhật hình ảnh của Huyền My trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020. Sự xuất hiện của người đẹp Việt Nam nhận được sự chú ý từ đông đảo fan sắc đẹp trong nước cũng như quốc tế. Bên dưới mục bình luận, nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng mỹ nhân sinh năm 1995 và mong cô sẽ có tên trong danh sách chính thức được công bố trong thời gian tới.

Hình ảnh Huyền My được TC Candler đăng tải cách đây ít giờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Huyền My bắt đầu sự nghiệp người mẫu cách đây 8 năm. Sở hữu gương mặt khả ái cùng nét đẹp dịu dàng, chân dài gốc Hà thành gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và xuất sắc giành ngôi Á hậu ẢNH: NVCC

Năm 2017, Huyền My đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và được gọi tên vào Top 10. Cùng năm, cô có mặt trong Top 32 Miss Grand Slam 2017 do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn. Hiện ngoài lĩnh vực thời trang, mỹ nhân 25 tuổi còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như MC hay diễn xuất ẢNH: NVCC

Xuất hiện cùng Huyền My trong danh sách đề cử của TC Candler là loạt mỹ nhân đình đám từ khắp thế giới như siêu mẫu Cara Delevingne, “công chúa” Elle Fanning của Maleficent, nữ ca sĩ Rihanna, Hailey Baldwin (vợ Justin Bieber), Sophie Turner của Game of Thrones, “tiểu diva” Ariana Grande, Lisa (nhóm Black Pink), Dahyun (nhóm Twice)….

Đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 quy tụ loạt mỹ nhân đình đám đến từ khắp nơi trên thế giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (có cả hai hạng mục nam và nữ) là một bảng xếp hạng thường niên của TC Candler. Đơn vị này đã dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để chọn ra top 100 từ những cái tên đình đám đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Suốt nhiều năm qua, 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler vẫn luôn được người hâm mộ sắc đẹp toàn cầu hồi hộp chờ đợi. Năm 2019, nữ ca sĩ Tzuyu của nhóm nhạc Hàn Twice là mỹ nhân đứng đầu danh sách nổi tiếng kể trên.

Với thể lệ hằng năm, TC Candler sẽ lần lượt tổng hợp và đưa ra những ứng cử cho các hạng mục Top 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới, Top 100 gương mặt nam đẹp trai nhất thế giới… Từ các ứng cử viên đó, khán giả trên toàn thế giới có thể tham gia bình chọn cho gương mặt mà mình yêu thích bằng cách Like, Share, Hashtag... trên trang chính thức của TC Candler. Ban tổ chức sẽ tổng kết và tổng hợp thêm ý kiến để đưa ra kết quả cuối cùng. Do đó khán giả Việt Nam có thể bình chọn cho người đẹp của mình vào thứ hạng cao hơn.