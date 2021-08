Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Tiểu Vy nấu bún bò tặng người nghèo mùa dịch

The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng trình làng tập 14. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nghệ sĩ phải tự ghi hình và dàn dựng tiết mục của riêng mình tại nhà. Món quà đặc biệt này khiến khán giả vô cùng thích thú.

Mở màn, nhóm Uni5 gây ấn tượng với ca khúc Bài ca cách ly do chính thành viên trong đội là Tùng Maru sáng tác. Đây là bài hát mô tả tâm trạng của những cặp đôi đang yêu nhau phải “cách ly” vì dịch bệnh. Với ca từ dễ thương, trong sáng cùng thông điệp ý nghĩa, các huấn luyện viên dành nhiều lời khen ngợi cho nhóm.

Uni5 thực hiện MV “cây nhà lá vườn” tặng fan để lan tỏa năng lượng tích cực Ảnh: BTC

Với VP Bá Vương, nam ca sĩ quyết định táo bạo khi cover lại chính ca khúc Biệt phủ của mình. Dù là sản phẩm “nhà làm” nhưng MV của anh gửi đến chương trình được đầu tư rất chỉn chu với nhiều góc máy, bối cảnh khiến người xem cảm thấy không bị nhàm chán. Qua đó, khán giả cũng hiểu thêm về cuộc sống đời thường của nam ca sĩ.

Thanh Duy lồng các trend TikTok vào MV “tự làm” khiến Khắc Hưng thích thú Ảnh: BTC

Đáng chú ý, các huấn luyện viên một phen ngỡ ngàng khi nghe bản mashup Lý ngựa ô - Old town road của đội Thanh Duy . Nam ca sĩ gốc Trà Vinh đã khéo léo đưa trend “khi vạn vật đều biết nói" của giới trẻ cùng vũ điệu lý ngựa ô vào MV. Ca khúc thậm chí được cho là chỉn chu, hoàn toàn có thể xem như một sản phẩm chính thức trình làng.

Á hậu Kiều Loan 'đốn tim' Khắc Hưng vì làm phụ bếp từ thiện mùa dịch Ảnh: BTC

Ngoài ra, Ali Hoàng Dương và Duck V cũng mang đến cho người hâm mộ một màu sắc mới qua ca khúc Take me to your heart của nhạc sĩ trẻ Khắc Triệu. MC Phí Linh cũng chia sẻ rằng Ali Hoàng Dương phải mua phông xanh về tự quay và gửi clip cho ê-kíp sản xuất của chương trình vì không biết dựng. Trước sự vụng về của nam ca sĩ, dàn huấn luyện viên bật cười. Hà Lê nhận xét: “Đây là ca khúc hay nhất mà Ali kết hợp với Duck V trong khoảng thời gian gần đây”.

Màn trình diễn cuối cùng đến từ Á hậu Kiều Loan. Mặc dù đang làm công tác hậu cần chống dịch, hỗ trợ bếp cơm từ thiện nhưng Lona vẫn dành thời gian sản xuất MV Nổi lửa lên em cùng dàn khách mời như: Hoa hậu Tiểu Vy , Á hậu Phương Anh, Người đẹp nhân ái Mai Phương... Được biết, tranh thủ thời gian cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam làm thiện nguyện ở căn bếp Suối mát từ tâm, nàng rapper đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và lồng ghép vào MV. Tại đây, cô cùng các người đẹp làm phụ bếp, nấu bún bò gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn