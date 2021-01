Á hậu Thúy An tất bật chuẩn bị đám cưới với bạn trai tiến sĩ

Gần 2 tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Á hậu Thúy An quyết định sẽ lên xe hoa ở tuổi 23. Trong khoảng thời gian này, cô liên tục cập nhật những tin tức và hình ảnh mới nhất về đám cưới của mình. Theo như thông tin đã công bố, người đẹp sinh năm 1997 sẽ làm lễ ở quê nhà Kiên Giang và TP.HCM. Ngày kết hôn cận kề, Thúy An tất bật với những công đoạn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình. Người đẹp tiết lộ rằng đám cưới sẽ mang đậm nét văn hóa nơi cô sinh ra.

Đám cưới của người đẹp sinh năm 1997 sẽ đậm nét văn hóa miền Tây nơi cô sinh ra Ảnh: NVCC

Không khí tại nhà của Á hậu sinh năm 1997 cũng trở nên náo nhiệt hơn trong những ngày này. Khác với thành thị, đám cưới của người dân miền Tây đa số được tổ chức và dựng rạp tại gia. Thông qua những hình ảnh chuẩn bị, có thể thấy Thúy An đặt khá nhiều tâm huyết cho khâu trang trí. Đặc biệt là cổng hoa được dựng lên từ nia tre và rất nhiều loài hoa quen thuộc như hoa sen, hoa thiên điểu, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng,...

Á hậu Bùi Phương Nga cũng có mặt tại nhà Thúy An từ sớm để phụ giúp đàn chị. Cô cho biết để đi đến nhà của đồng nghiệp, cả hai phải ngồi xuồng băng qua một con sông. Sinh ra ở miền Bắc, Phương Nga thích thú khi lần đầu được tham dự đám cưới miền Tây. Bạn gái Bình An không ngần ngại chèo xuồng đưa Thúy An đi chợ sắm sửa.

Á hậu Phương Nga cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị cho ngày trọng đại Ảnh: NVCC

Khung cảnh chuẩn bị cho hôn lễ của Á hậu Thúy An tại Kiên Giang Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc kết hôn, Thúy An bộc bạch: “Chưa đầy một ngày nữa, An sẽ chính thức rời xa vòng tay ba mẹ về nhà chồng. Cảm xúc của mình lúc này lẫn lộn, vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, hồi hộp. Vui mừng vì tình yêu 3 năm của mình đã kết trái ngọt bằng một đám cưới theo mong muốn của bản thân. Tuy nhiên, An vẫn lo lắng vì đó cũng là sự kiện quan trọng trong đời cho nên mình phải chăm chút tỉ mỉ để không xảy ra sơ sót nào”.