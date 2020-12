Ariana Grande đính hôn với bạn trai kém tuổi sau gần 1 năm hẹn hò

Trên trang cá nhân có hơn 210 triệu lượt theo dõi, Ariana Grande khiến dân mạng “dậy sóng” khi khoe loạt khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai kém tuổi Dalton Gomez. Đặc biệt, bức ảnh chủ nhân hit 7 rings chụp cùng chiếc nhẫn kim cương mới tinh trên ngón áp út gây sốt hơn cả. Như vậy, sau gần 1 năm hẹn hò, giọng ca 9X chính thức nhận lời cầu hôn của mỹ nam 25 tuổi. Bài viết của “tiểu diva” nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. Chỉ sau ít giờ, dòng trạng thái này đã đem về hơn 11 triệu lượt thích cùng hàng trăm nghìn bình luận chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ.

Ariana Grande khoe tín vật đính ước với người yêu kém 2 tuổi ẢNH: INSTAGRAM NV

Một nguồn tin tiết lộ với People sau bài đăng của Ariana Grande: “Họ không thể hạnh phúc hơn lúc này, cả hai đang ngập tràn niềm vui sướng. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với họ, cha mẹ hai bên cũng rất vui mừng trước thông tin này”. Trong khi đó, Us Weekly dẫn lời nguồn tin của tạp chí: “Họ đang rất yêu nhau và cam kết dành phần đời còn lại của mình cho đối phương”. Trên Twitter, Joan Grande - mẹ của giọng ca Thank U, Next không giấu được sự vui mừng khi con gái cưng đính hôn. Bà chia sẻ: “Tôi rất vui khi chào đón Dalton Gomez đến với gia đình của chúng tôi. Ariana, mẹ yêu con và Dalton rất nhiều. Hãy hạnh phúc mãi về sau nhé”.

Nguồn tin từ tạp chí People xác nhận rằng cặp trai xinh gái đẹp này đã bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2020 và trải qua khoảng thời gian tránh dịch cùng nhau tại nhà của Ariana Grande ở Los Angeles (Mỹ). Dù quen nhau từ tháng 1 nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1993 vẫn quyết giấu kín mối quan hệ của họ. Nguồn tin thân cận với ngôi sao đình đám tiết lộ hồi tháng 3.2020: “Ariana không muốn công khai nên đang cố giữ im lặng để bảo vệ mối tình này. Cô ấy dường như đang rất hạnh phúc bên Dalton”. Tháng 5 vừa qua, Ariana Grande chính thức công khai người yêu thông qua MV Stuck With U

Kể từ khi công khai hẹn hò, đôi trẻ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV