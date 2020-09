Ariana Grande là cô gái được yêu thích nhất trên Instagram

Trước kỷ lục ấn tượng này, nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ sinh năm 1993. Người chị em thân thiết của cô là Lady Gaga cũng lên mạng chia sẻ tin mừng với chủ nhân hit Thank you, next: “Xin chúc mừng cô bạn của tôi với 200 triệu người theo dõi. Giờ em là nữ hoàng, hãy đội vương miện lên”. Gần đây, bộ đôi ca sĩ đình đám này vừa hợp tác trong ca khúc Rain On Me và có màn trình diễn bùng nổ tại MTV Video Music Awards 2020 cuối tuần qua.