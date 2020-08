MV 'Ice Cream' của BlackPink và Selena Gomez đạt 100 triệu lượt xem

Sau 1 ngày, 16 giờ và 56 phút tính từ lúc phát hành (ngày 26.8), MV Ice Cream của BlackPink và Selena Gomez đã cán mốc 100 triệu lượt xem vào sáng 30.8. Thành tích mới của BlackPink được xem là "khủng" đối với nhóm nói riêng và các nghệ sĩ khách mời nói chung. Tuy nhiên so sánh với How you like that, lượt xem của Ice Cream vẫn thua ca khúc từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc tháng 6 vừa qua bởi How you like that chỉ mất 1 ngày, 8 giờ và 22 phút để thu về 100 triệu lượt xem.

Với thành tích này, BlackPink đã sở hữu 9 MV âm nhạc có hơn 100 triệu lượt xem, bao gồm BOOMBAYAH, Playing with Fire, Whistle, As if it’s your last, Stay, DDU-DU DDU-DU, Kill this love và How you like that, chứng minh sức hút của nghệ sĩ có lượng người theo dõi thứ 3 YouTube. MV Ice Cream cũng đang ở tab 1 thịnh hành trên YouTube của các nước như Hàn Quốc , Anh, Mỹ và cả Việt Nam. Dẫn đầu danh sách MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất đang là Dynamite của BTS với thời gian 1 ngày.

Ice Cream đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: YG Entertainment

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi BlackPink, đã có một số cư dân mạng cho rằng Ice Cream không mang lại hiệu ứng bùng nổ tương tự như màn hợp tác của nhóm với Lady Gaga hay ca khúc trở lại How you like that dù cả BlackPink lẫn Selena Gomez đều sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn cầu và có những chiêu quảng cáo, PR độc đáo trước khi phát hành bài hát. Ở xứ sở kim chi, Ice Cream phải mất khoảng thời gian dài mới lọt vào BXH Melon danh tiếng và leo lên đứng đầu BXH thời gian thực và hàng ngày của Genie và Bugs. Thế nhưng ca khúc này lại "chạm nóc" BXH Genie, giúp 4 cô gái nhà YG Entertainment trở thành nhóm nhạc duy nhất có 2 lần đạt được thành tích này trong năm 2020. Trên Spotify, Ice Cream xuất hiện tại vị trí thứ 4 BXH Global (toàn cầu) và hạng 5 trên BXH Mỹ.