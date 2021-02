Bạn diễn của Jang Dong Gun qua đời vì ung thư

Chia sẻ với truyền thông, gia đình Kim Bo Kyung cho hay cô đã mất vào ngày 1.2 sau 11 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nữ diễn viên được an táng tại Công viên tưởng niệm Busan ( Hàn Quốc ). Tuy nhiên, đến tối 5.2, phía Kim Bo Kyung mới thông báo tin buồn này. Sau khi tin tức được công bố, nhiều khán giả và đồng nghiệp bày tỏ lòng thương tiếc cũng như gửi lời chia buồn đến gia quyến.

Được biết, trong 8 năm qua, Kim Bo Kyung gần như không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đầu mắc bệnh ung thư, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật . Cô đóng vai chính trong dự án truyền hình đặc biệt của đài KBS Amoremio (2012) và đảm nhận những vai quan trọng trong The day he arrives (2011), Maybe Love (2012 - 2013) và Blood (2015). Ngoài ra, người đẹp còn nhận các vai khách mời trong Horror Stories (2012)… Blood cũng là tác phẩm cuối cùng của cô.

Nữ diễn viên nổi bật tại họp báo phim Maybe Love vào năm 2012 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Trong lúc tham gia các bộ phim trên, Kim Bo Kyung vừa chống chọi với căn bệnh quái ác vừa tích cực làm việc trên phim trường. Theo một người quen của minh tinh quá cố tiết lộ với Osen, ngay cả trong thời gian đang phải chiến đấu với bệnh tật cô vẫn sẵn sàng với các dự án phim ảnh và luôn thể hiện niềm đam mê với công việc diễn xuất.

Kim Bo Kyung Kim sinh năm 1977 tại Busan (Hàn Quốc). Sau khi tốt nghiệp khoa Sân khấu tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, cô ra mắt khán giả vào năm 1998 qua tác phẩm điện ảnh Naked Being.

Cô để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả qua phim Friend ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Năm 2001, nữ diễn viên gây chú ý nhờ siêu phẩm màn ảnh rộng Friends - Bạn cũ thù mới, hợp tác với Jang Dong Gun, Yoo Oh Seong... Trong phim, Kim Bo Kyung hóa thân thành cô gái Jin Sook, giọng ca chính của nhóm nhạc Rainbow. Sau Friend, Kim Bo Kyung một lần nữa làm việc chung với Jang Dong Gun trong Cờ bay phấp phới (2004).

Bên cạnh đó, Kim Bo Kyung còn góp mặt trong các tác phẩm School 4, Spotlight, Before the Summer Passes Away , Cô dâu 15 tuổi, Bí mật tòa tháp trắng…