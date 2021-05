Ban nhạc Bức Tường được vinh danh trên tạp chí đình đám Billboard

Bài viết trên mục International của Billboard có tựa đề: “The Legacy of Buc Tuong, the Band That Led Generations to Rock Music In Vietnam” (tạm dịch: Di sản của Bức Tường, ban nhạc đã dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock tại Việt Nam). Trang này tôn vinh Bức Tường là nhóm nhạc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền nhạc rock nước nhà, là biểu tượng của sự thay đổi cho một thế hệ dám tiên phong để vươn tới ước mơ.