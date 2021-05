Billie Eilish gây sốc khi lần đầu diện đồ gợi cảm, khoe đường cong cuốn hút

Billie Eilish lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng bản thân nhận thấy không phải tất cả phản hồi về bộ ảnh đều là tích cực. Nữ ca sĩ tài năng nói cô đã lường trước một số phản ứng của khán giả khi nhìn thấy những bức ảnh kể trên. “Nếu bạn yêu cơ thể mình sao lại mặc áo nịt ngực? tại sao bạn không để lộ cơ thể thực sự của mình?”, cô nói về lời bình luận mà bản thân có thể sẽ nhận được.

“Quan điểm của tôi là có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn… Tất cả chỉ xoay quanh việc bạn cảm thấy thích điều gì. Nếu như bạn muốn đi phẫu thuật, hãy đi phẫu thuật. Nếu như bạn muốn mặc một chiếc váy mà người khác nghĩ rằng bạn trông quá mập để diện nó, mặc kệ họ, nếu bạn cảm thấy mình trông thật đẹp khi mặc nó, vậy có nghĩa là bạn mặc nó đẹp rồi”, sao nữ chia sẻ. Khi đề cập đến những tiêu chuẩn bất công đối với phụ nữ dựa trên cách ăn mặc của họ, ca sĩ trẻ nói thêm: “Việc khoe cơ thể hoặc da thịt của bạn là điều không nên khiến bạn bị người khác coi thường”.

Theo People, bộ ảnh “lột xác” của Billie Eilish được biết lộ chỉ vài ngày sau khi giọng ca 10X phát hành đĩa đơn mới Your Power nằm trong album sắp tới của cô mang tên Happier Than Ever. Tuần trước, nữ ca sĩ thông báo rằng album phòng thu thứ hai dự kiến phát hành vào 30.7 tới. Giọng ca Everything I wanted úp mở về sản phẩm sắp trình làng: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu một dự án nào nhiều như dự án lần này. Hi vọng các bạn sẽ cảm nhận được những gì tôi cảm nhận”.

Billie Eilish sinh năm 2001, cô đang là nữ ca sĩ trẻ đắt giá nhất nhì làng nhạc quốc tế hiện nay. Dù mới hoạt động nghệ thuật được khoảng 6 năm, ngôi sao tài năng này đã sở hữu hàng loạt sản phẩm chất lượng: các đĩa đơn Everything I wanted, My Future, Therefore I am, album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?... Cô liên tục gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong đó có 7 giải Grammy , 2 giải AMAs, 3 giải VMAs, 2 kỷ lục Guinness thế giới … Giọng ca 10X cũng là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử chiến thắng cả bốn hạng mục chính của Grammy trong cùng một năm: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm.